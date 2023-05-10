小米 POCO F5 Pro 上市實試｜小米除了最旗艦的「Xiaomi」系列，旗下還有兩大子品牌，而其中打著年輕、遊戲主導旗號的 POCO 近年在國際間大受歡迎，小米方面亦樂於將原本中國內地限定的 Redmi 系列手機「轉生」成為 POCO 系列手機推出市場。



POCO F5 系列找來前職業電競女子選手 Deer 宣傳（蔡浩騰 攝）

而今日（5月10日）小米帶來的 POCO F5 系列正是國內 Redmi K60 系列手機的變奏版本，來到香港就以性價比極高的中價手機姿態上市，究竟是否真抵買？《香港01》科技玩物記者早前就取得了 POCO F5 系列中的高階版本 POCO F5 Pro 作實機測試。

POCO F5 Pro 上手：流動性高、惟缺電競之味

POCO F 系列機種向來是品牌中的看版之作，上一代 POCO F4 系列中的頂階作品 F4 GT 採用來自 Redmi K50 電競版的設計，除了加入了電競遊戲手機專有的肩鍵，又加入了金屬機身及大量高科技感的紋路處理，致使 POCO F4 GT 是 POCO 歷代最「遊戲手機」的作品。

然而來到 2023 年，電競機市場大幅萎縮，使 Redmi 亦似乎暫沒有推出電競版本的打算，故 POCO F5 系列也就缺乏「素材」，今次的 POCO F5 Pro 已經是系列中最高階的一部，設計基本源自 Redmi K60，主打流動性以及性價比，上手後手感圓潤討好、流動性不俗。

雖說 POCO F5 Pro 的機身設計以一般日常用為主，但如果要追求型格的話，加入碳纖紋理的黑色機身版本會更合心意，反觀白色版本則最為平實。

POCO F5 Pro 是系列中首次採用 2K 級數屏幕的機種，解像度高達 3200x1400，而且支援 1400nits 高亮度、1920Hz PWM 高頻調光等等，是同價位手機中少見的高階屏幕（蔡浩騰 攝）

作為 POCO F5 系列中的高階作，POCO F5 Pro 只支援最高 67W 的快充輸入，而非小米目前最強的 120W，然而15分鐘都可以從零充至 50％，算是不過不失（蔡浩騰 攝）

高階處理器、散熱效能助打機表現

POCO F5 Pro 的主要賣點，在於可以在＄4000 價位內提供高階處理性能，雖然內置的 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 已非最新銳型號，但其本身為 2022 年頭 S8 Gen1 的加強版，處理能力眾所同知仍然處於「當打」水平之餘，發熱問題對比 S8 Gen1 都有大大改善。

Qualcomm S8+ Gen1 已非最新銳型號，然而在＄3699 價格買到依然是物超所值（蔡浩騰攝）

在採用發熱更少的 S8+ Gen1 的同時，POCO F5 Pro 亦內置了 5000mm² 的大面積 VC 散熱板，可以有效地降低機內溫度、提升遊戲時的穩定性。我們就以 POCO F5 Pro 以最高畫質及幀率進行了一場《PUBG Mobile》，全程幀率沒有顯著的下跌，同時間手機的溫度也頂多去到微暖的程度。

對比起遊戲用途，記者認為 POCO F5 Pro 採用的 2K 高清屏搭配高質雙聲道喇叭的設計，亦為它加入了上佳的影音娛樂屬性（蔡浩騰 攝）

POCO F5 Pro 拍攝實試

POCO F5 Pro 的鏡頭組合為 6400 萬像素主鏡、800 萬像素廣角鏡以及 200 萬像素的微距鏡（蔡浩騰 攝）

POCO F5 Pro 的拍攝性能雖然非全機主力賣點，但小米亦為其加上了輸出水平不俗的 6400 萬像素主鏡頭，還支援 OIS 光學防手震，同樣地在＄4000 以下的中價機中十分少見，拍攝質素亦保持一貫的小米中階機水準，除了低光環境下對焦較慢，在此價位基本沒有太多投訴👇👇👇

+ 10

另外小米自與 Leica 合作之後，就愛上了「獨家相框」以及仿菲林濾鏡這些玩味設計，在 POCO F5 Pro 拍攝的相片，可以加入不同的菲林特效，以及在後製中加入 POCO 專用的黃、黑色相框👇👇👇