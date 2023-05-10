小米POCO F5 Pro實機試｜＄3699性價比高、惜2大降級失遊戲向特色
小米 POCO F5 Pro 上市實試｜小米除了最旗艦的「Xiaomi」系列，旗下還有兩大子品牌，而其中打著年輕、遊戲主導旗號的 POCO 近年在國際間大受歡迎，小米方面亦樂於將原本中國內地限定的 Redmi 系列手機「轉生」成為 POCO 系列手機推出市場。
而今日（5月10日）小米帶來的 POCO F5 系列正是國內 Redmi K60 系列手機的變奏版本，來到香港就以性價比極高的中價手機姿態上市，究竟是否真抵買？《香港01》科技玩物記者早前就取得了 POCO F5 系列中的高階版本 POCO F5 Pro 作實機測試。
POCO F5 Pro 上手：流動性高、惟缺電競之味
POCO F 系列機種向來是品牌中的看版之作，上一代 POCO F4 系列中的頂階作品 F4 GT 採用來自 Redmi K50 電競版的設計，除了加入了電競遊戲手機專有的肩鍵，又加入了金屬機身及大量高科技感的紋路處理，致使 POCO F4 GT 是 POCO 歷代最「遊戲手機」的作品。
然而來到 2023 年，電競機市場大幅萎縮，使 Redmi 亦似乎暫沒有推出電競版本的打算，故 POCO F5 系列也就缺乏「素材」，今次的 POCO F5 Pro 已經是系列中最高階的一部，設計基本源自 Redmi K60，主打流動性以及性價比，上手後手感圓潤討好、流動性不俗。
雖說 POCO F5 Pro 的機身設計以一般日常用為主，但如果要追求型格的話，加入碳纖紋理的黑色機身版本會更合心意，反觀白色版本則最為平實。
高階處理器、散熱效能助打機表現
POCO F5 Pro 的主要賣點，在於可以在＄4000 價位內提供高階處理性能，雖然內置的 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 已非最新銳型號，但其本身為 2022 年頭 S8 Gen1 的加強版，處理能力眾所同知仍然處於「當打」水平之餘，發熱問題對比 S8 Gen1 都有大大改善。
在採用發熱更少的 S8+ Gen1 的同時，POCO F5 Pro 亦內置了 5000mm² 的大面積 VC 散熱板，可以有效地降低機內溫度、提升遊戲時的穩定性。我們就以 POCO F5 Pro 以最高畫質及幀率進行了一場《PUBG Mobile》，全程幀率沒有顯著的下跌，同時間手機的溫度也頂多去到微暖的程度。
POCO F5 Pro 拍攝實試
POCO F5 Pro 的拍攝性能雖然非全機主力賣點，但小米亦為其加上了輸出水平不俗的 6400 萬像素主鏡頭，還支援 OIS 光學防手震，同樣地在＄4000 以下的中價機中十分少見，拍攝質素亦保持一貫的小米中階機水準，除了低光環境下對焦較慢，在此價位基本沒有太多投訴👇👇👇
另外小米自與 Leica 合作之後，就愛上了「獨家相框」以及仿菲林濾鏡這些玩味設計，在 POCO F5 Pro 拍攝的相片，可以加入不同的菲林特效，以及在後製中加入 POCO 專用的黃、黑色相框👇👇👇
POCO F5 Pro 香港售價為？
POCO F5 Pro 將提供12GB+256GB版本，共有黑、白兩種顏色可供選擇，建議零售價為 $3,699，手機試玩詳細可見此文。
POCO F5 Pro 有購機優惠／預訂優惠？
於 2023 年 5 月 21 日前入手 POCO F5 Series 即可享機價減$200優惠，$3,499入手POCO F5 Pro，手機試玩詳細可見此文。
POCO F5 Pro 的充電功能如何？
POCO F5 Pro 除了以硬件及軟件減低功耗外，內置 5160mAh 超大電池，並提供多種快速充電方式選擇，30W 無線充電器在 30 分鐘左右為你的手機充電至 50%，而 67W Turbo Charging 技術更可在 15 分鐘內充電至相同水平，手機試玩詳細可見此文。
POCO F5 Pro 的處理硬件有何特別？
POCO F5 Pro 配備 Snapdragon® 8+ Gen 1，可以在保持高性能的同時以低功耗運行。同時內置5,000mm2 超大不鏽鋼液冷散熱VC和智能穩定幀率技術 FEAS 2 .2，令遊戲體驗大大提升，並有助減低機身溫度及遊戲時的功耗，手機試玩詳細可見此文。