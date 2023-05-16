Chrome 加速｜在目前的電腦瀏覽器選擇中，由 Google 開發的 Chrome 瀏覽器擁有壓倒性的市場佔有率，全球有超過 63％ 的電腦用戶皆以 Chrome 為日常的瀏覽器，然而即使有如此龐大的用戶群，Chrome 的缺點仍然是非常明顯，其中又以記憶體資源的耗用問題最為人詬病。



然而在長久以來的更新之後，Google 亦有為 Chrome 加入眾多新功能，可以讓用戶幾個設定就令 Chrome 不那麼「大食」，從而讓整個系統都可以加速運作！

Chrome 快速 8 招設定減耗資源、全系統加速

+ 4

【1】保持最新版本

舊有版本的問題，有可能在下一個版本就解決了（Chrome 截圖）

Google Chrome 的開發團隊其實經常針對用戶回報的問題為 Chrome 進行改善，故用戶可以按右上方的設定 > 說明 > 關於Chrome 以確保 Chrome 為最新版本。

【2】注意分頁數

Chrome 其中一個方便之處就是分頁（Tabs）的機制，不少人會不斷保留舊有的分頁再以新分頁打開不同網站（圖 Google）

Chrome 其中一個方便之處就是分頁（Tabs）的機制，不少人會不斷保留舊有的分頁再以新分頁打開不同網站，但其實每個分頁都會佔用資源，打開太多是會大大影響電腦運作的流暢度的。

【3】記憶體節省模式

在最新版本的 Chrome 當中，其實加入了一個「記憶體節省模式」（Chrome 截圖）

在最新版本的 Chrome 當中，其實加入了一個「記憶體節省模式」，於設定的「效能」分頁中可以見到，打開之後會主動釋放分頁佔用的資源，令系統的操作更加寬裕；不過這功能有可能會影響到一些經常需要更新的分頁（如 WhatsApp／Facebook），有需要的話可以將個別網站加入白名單。

【4】刪除不使用的擴充功能

擴充功能是 Chrome 的核心功能之一，但亦是另一資源「黑洞」（Chrome 截圖）

Chrome 另一賣點在於可以安裝第三方開發的擴充功能（Extension），但如果平常沒有用又由得它安裝在 Chrome 中，它們都會消耗一定的資源，某些設計差的擴充功能更會不停蠶食系統的 RAM 記憶體資源吃性能，故如果不用的話記得到chrome://extensions裡面，把不用的刪走／停用。

【5】定期清除快取

用戶可以定期清除後可以不定期到設定中的「隱私權和安全性」清理一下瀏覽數據、Cookies（Chrome 截圖）

在 Chrome 的日常使用中，會產生大量的紀錄、瀏覽數據、Cookies 等，長期會佔用系統空間、同時加劇系統負擔繼而拖慢電腦運行，故用戶可以定期清除後可以不定期到設定中的「隱私權和安全性」清理一下。

【6】預載

Chrome 可以根據用戶的使用習慣及搜尋字眼，預先載入你經常瀏覽的網頁、或即將瀏覽的網頁之數據（Chrome 截圖）

由年前開始，Chrome 就加入了「預載網頁」的選擇，系統會根據用戶的使用習慣及搜尋字眼，預先載入你經常瀏覽的網頁、或即將瀏覽的網頁之數據，令整體操作更為爽快，如果有需要的話可以到「隱私權和安全性」裡面「第三方Cookie」去打開預先載入網頁的設定。

【7】開啟硬體加速

用戶可以讓 Chrome 將圖形渲染、影音播放等工作調到 GPU 上進行（Chrome 截圖）

在設定中的「系統」分頁中可以開啟硬體加速的設定；這個功能打開後，可以讓 Chrome 將圖形渲染、影音播放等工作調到 GPU 上進行，減低 CPU 的運算負擔，設備較差的用戶，應該可以直接感受到前後的分別。

【8】重設

重設求遠都是最後絕招，在Chrome 上亦如是（Chrome 截圖）

如果以上多招用過之後，Chrome 的運作速度仍然很慢，甚或有卡死的狀況，有可能是遭遇到了未能修復的 Bug，此時建議可以在設定中選擇「重設設定」以讓 Chrome 的設定從頭再來；然而如果這招用完之後 Chrome 以至整個系統都依然緩慢，就可能需要循其他途徑找出原因了。