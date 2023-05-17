iPhone 15／iOS 17 新功能｜5 月 18 日為「全球無障礙關注日」，而一向在無障礙措施方面甚有建樹的 Apple，在今日（5 月 17 日）就預先公布了一系列即將在今年稍後在 iPhone、iPad 上新增的無障礙功能。



這些功能預料將隨 iPhone 15 系列、iOS 17 系統推出而一併實裝，其中不少都十分實用，對於有身體障礙的用戶而言更是福音！

大字／老人模式 － Assistive Access

發展多年，iPhone 的功能越來越多，但對於一些上了年紀的用戶而言，他們要用的功能不外乎那幾個，為此 Apple 終於推出用戶敲碗已久的「大字模式」／「老人模式」 － 正式官方名稱為 Assistive Access。

Apple 終於推出用戶敲碗已久的「大字模式」／「老人模式」(圖 Apple)

開啟 Assistive Access 模式後，介面只會剩下「訊息」、「相機」、「相片」和「音樂」等 以及用戶自己設定的 Apps；而在此模式下，Apple 預載的 Apps 介面亦經過重新設計，按鈕變得更為簡單易用👇👇👇

打字即出聲溝通 － Live Speech

即將加入 iPhone、iPad 及 Mac 中的「Live Speech」新功能，主要希望為全球數以百萬計無法說話或逐漸喪失言語能力的用戶提供支援。

透過「Live Speech」，用户可以透過打字寫下他們所想要說的話，讓他們在電話和 FaceTime 通話中，可以就像面對面時的對話一樣大聲說出來。用户更可以儲存常用短語，以便在與家人、朋友及同事的熱烈交談中快速插入短語。

教 iPhone 用你的聲音「說話」 － Personal Voice

目前世界上有不少疾病會令患者逐漸失去說話能力（例如年前被受關注的 ALS 漸凍人症），而為了讓用戶即使未來失去發聲能力後依然可以利用自己的聲音與人溝通，Apple 就開發了名為「Personal Voice」的功能。

用户可以在 iPhone 或 iPad 上錄製 15 分鐘的音訊、透過閱讀隨機文字庫來製作「Personal Voice」（圖 Apple）

用户可以在 iPhone 或 iPad 上錄製 15 分鐘的音訊、透過閱讀隨機文字庫來製作「Personal Voice」。 這項語音輔助使用功能利用裝置上的機械學習，確保用户訊息的私密及安全，並與「Live Speech」無縫整合，因此用户在與親友聯絡時可以用自己的「Personal Voice」說話，然而暫時只支援英文。

讓 iPhone 讀出你手指著的文字 － Point and Speak

新加入的「Point to Speak」功能屬於 iPhone／iPad 無障功能「放大鏡」的其中一部份，主要讓視力有障礙人士可以了解不同物件上的文字而設。

例如，使用微波爐等家居電器時，當用户在鍵盤上移動手指，「Point and Speak」將「相機」 、LiDAR 感應器及裝置上機械學習的輸入結合，讀出每個按鈕上的文字👇👇👇