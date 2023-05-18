網絡欺凌｜去了伏店上網出po負評，是常有的事，近日一位台灣女大學生，光顧台北jpg cafe時感到不快，留了個1星負評後竟遭該店以IG連出30個限時動態，以「誅連九族」的規模進行報仇，肉搜並公開她大量個資，連親戚朋友也受牽連。



30個限動報復式反擊

事緣位女生去了台北的jpg cafe，店了一杯140新台幣的飲品，然而堂食有200元低銷額，女生發現60元的棉花糖餅乾售罄，其他食物定價也200元起跳，決定外賣也不買、直接離開。事後她在Google評論中給了個1星負評，也在facebook發文表達不快，想不到店方竟連續出30個IG限動反擊，包括公開店內CCTV錄影截圖令當事人樣子曝光，肉搜客人名字、個人資料、拿事主相片改圖，連家人、朋友的長相都被惡評一番，女生感到私隱被侵害報警救助。

一位台灣女大學生，光顧台北jpg cafe時感到不快，留了個1星負評（設定圖片／非事件中cafe）

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網民：沒不實或毀謗｜為何不能評1星？

針對事主的評論，有網民認為：「兩邊也有不對，低消不想配合，離開就好了，沒必要留一星評價。至於店家就是理智線容易斷、還公審到已算是違法了吧！」但有人不同意：「所以為什麼不能給一星？她評論內容有不實或是毀謗或是過激字眼嗎？」

事後女生在Google評論中給了個1星負評，也在facebook發文表達不快

你搞人、人又搞返你

事件一石擊千浪，有網紅「Cheap」替女生感到不值，fb發文 #你公審客人我就公審你 ，尋找出店長個人SNS戶口，現在網友、店方正於Google評論中進行拉鋸戰：網民怒灌1星負評，店方則在一夜間狂刷100則5星正評，網友笑言店方的洗正評技術有如hacker，比經營咖啡店的手法更高超：「jpg cafe 下次可以改名.rar」（Zip埋）「需要這麼玻璃心嗎？怕一星評價就不要設景點呀」「這老闆網路時代敢這樣玩也是很勇敢」店方現在正封鎖IG、並刪去facebook專頁，網民開玩笑說：「有時間肉搜合成客人，不如快烤餅乾🤔這老闆的行為應該有觸法了吧？！

網紅「Cheap」替女生感到不值，fb發文 #你公審客人我就公審你

jpg cafe 老闆的facebook已經fb關了，而且ig也鎖留言了