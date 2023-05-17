微博擁有120萬粉絲、抖音67.2萬粉絲，一直走性感路線的長腿女網紅「＠阿朱505」，相片一直走在性感刀鋒口的長腿女網紅「＠阿朱505」，平時都會在一些公開場合拍暴露、性感相片吸眼球，但上得山多終遇虎！



家長投訴｜海底撈做嘢

今次阿朱挑戰在海底撈火鍋店脫去運動外套，發布一批更換性感魚網裝的短片及照片，疑被常光顧該店的網民家長向店家投訴！店方15日針對事件公開回覆，表示影片拍攝地為泰國門店，並已向微博及抖音平台反映，網紅阿朱已將與海底撈相關的內容全部刪除。事件今日（17日）傳到facebook，網民意見各執一詞，有人表示不反對性感，但其他人也有不看的權利，在公眾場合拍攝，就會影響到大眾。但亦有比較開放的網民笑言：「你們這些酸民，別多管閒事！」（意指投訴者弄得網民沒法再看性感照片）

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阿朱已不是第一次玩「擦邊球」內容，經常在公眾場合拍性感照，最意淫一次是在下班時間滿車是人的地鐵上曬長腿，並留言叫人細心看，原來雙腳有被縛過SM繩結的痕跡，的確阿朱另外還有幾張，令人想入非非。

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YouTube Twitter 擦邊球性感內容愈來愈多

事實上這賣內容在微博只屬少數，相似內容在Twitter、YouTube也有很多，美女們一路挑戰各平台對色情內容的容忍度，拍「無罩散步」、「野外脫衣」等擦邊球短片，擁有348萬追求的YouTube 性感cosplay女鋼琴師，也要走大尺路線拍《薩爾達傳說》新game限定版開箱片；無非想吸引fans，去Patreon加會員，課金購買「大尺度」的內容。