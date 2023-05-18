電風扇禁忌｜準備步入炎夏，除了開冷氣，電風扇因為用電較少，故被不少人推薦為較為環保的降溫選擇，然而近日內地社交媒體就翻出一則都市傳說，叫各位不要同時使用兩把電風扇吹向自己，如有不慎將有可能有性命之虞，究竟事情是真是假？



韓、日傳說：電風扇引致窒息死亡

近百年前，1927 年時一韓國報章上首次刊載了名為「風扇病」的病理主張（圖 快科技）

事情要回溯到近百年前，1927 年時一韓國報章上首次刊載了名為「風扇病」的病理主張，文中指出電風扇運轉期間會在周圍產生真空，這可能會導致坐在附近的人因缺氧而呼吸困難，進而引起頭痛、面部神經麻痺、窒息等症狀。

韓國電風扇廠加上的警示標籤（圖 YouTube）

而在隨後幾年，相關的主張在韓國媒體不斷流傳，變成一個世代相傳的健康理論、一直流傳至近年依然存在，將電風扇開著整晚成為了韓國社會間的禁忌，而風扇廠商為了「安全」，除了加上警告標示，更為電風扇加入計時關閉的功能。在 2007 年，韓國消費者保護協會發文提醒民眾：為了防止窒息，使用電風扇時應該設置計時器、開啟擺風模式，並保持房門開啟。

內地劇翻拍「電風扇殺人事件」

「風扇致死」的理論不單在韓國流傳甚廣，其後亦在鄰近的日本吸納了少部份「信徒」，但由始至終令人窒息的都只是「一把風扇」，而究竟「同時吹兩把風扇會致死」的說法又從何而來？原來這又源於中國內地編劇的腦洞。

中國內地拍攝刑偵劇《案發現場2》，演出了一宗電風扇殺人事件（圖 Bilibili）

在 2006 年，中國內地拍攝刑偵劇《案發現場2》，當中有一宗殺人事件，就是兇手趁受害人睡著時，將兩把電風扇對她直吹，最終因為兩把風扇氣流產生的負壓，慢慢地窒息死亡。

+ 2

劇中為了證明殺人方法可行，還煞有介事地進行了實驗，解釋兩把風扇的氣流相匯時所產生的「伯努尼效應」會產生足夠的真空使人缺氧窒息。

「風扇致死」的真正兇手是…？

在電視劇中被佐證，讓「風扇致死」的理論變成某部份人心中的科學理論，然而單單靠吹風扇就會死亡，實屬無稽之談。須知道普通家用風扇轉速很低，對環境氣壓的影響只有 10~30KPa 左右，即使是工業風扇產生的高速氣流也很難讓氣壓降到會使人窒息的程度。

當健康的成年人感到透不過氣時，會主動尋找新鮮的空氣，即便處於睡眠中，身體的求生本能也會促使大腦清醒過來（圖 Bilibili）

同時，當健康的成年人感到透不過氣時，會主動尋找新鮮的空氣，即便處於睡眠中，身體的求生本能也會促使大腦清醒過來，不會一動不動地在原地「等死」，因此，僅憑風扇的氣壓影響是不可能導致窒息的。

電風扇 5 大使用禁忌

雖然電風扇並不會活活把人「吹死」，然而在使用時還時有一定的安全事項需要留意，如果使用不當的話，還是有可能引起其他健康問題的👇👇👇