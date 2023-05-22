華為發表Watch4手錶系列 鈦金屬錶殼、業界首款支援血糖監測手錶
華為 Huawei Watch 4 系列｜在美國制裁陰霾之下，華為賴以起家的手機雖然難復當年勇，但各類型的周邊設備、尤其是智能穿戴裝置方面，倒有不少亮眼作品，日前華為在其夏季新品發布會上，就發表了他們智能手錶的最新一代 Huawei Watch 4，不但在物料上更為講究，更加入了業界首見的新功能！
Huawei Watch 4 Pro 採用航天級別鈦金屬錶殼
今次華為帶來的 Huawei Watch 4 系列共分為兩個型號 Huawei Watch 4 以及更高階的 Huawei Watch 4 Pro，兩者在功能上大同小異，首要分別就在於外型以及錶殼所用的物料方面：
Huawei Watch 4 的錶殼就採用玻璃錶面+不銹鋼前殼+複合纖維後殼；至於 Huawei Watch 4 Pro，則採用了航天級別的鈦合金前殼+陶瓷後殼，而錶面亦換上了球面藍寶石，整體的硬度比基本版更強，自然更為耐用。
Huawei Watch 4 外型及顏色選擇
Huawei Watch 4 Pro 外型及顏色選擇
業界首見血糖監測功能智能手錶
在內裡的功能方面，Huawei Watch 4 系列除了一貫的運動監測功能之外，亦支援了 5ATM 防水、可以進行 30m 水深之內的潛水活動，另外兩款手錶都支援了 5 衛星 GPS 定位功能。
不過 Huawei Watch 4 系列最強之處在於其「體徵監測」功能，除了現在已經非常常見的心率、血氧、心電圖 ECG 之外，Huawei Watch 4 系列還支援了心血管健康、呼吸健康等的檢測。
最重要是 Huawei Watch 4 更是業界首款智能手錶支援「血糖風險」檢測，加入由南京鼓樓醫院、北京協和醫院及中國醫療保健國際交流促進會聯合發起的高血糖風險評估研究資料，只要連續配戴 7 天或以上，就可以評估用戶有否高血糖風險，對於經常需要了解自己血糖狀況的人士（如糖尿病患者）非常實用。
華為 Huawei Watch 4 系列手土推出日期是？
華為 Huawei Watch 4 系列目前已經在中國內地展開預購，並在 5 月 30 日正式發售，其賣點及其他功能詳情可見此文。
華為 Huawei Watch 4 系列售價是？
Huawei Watch 4 系列按不同顏色錶身定價，Huawei Watch 4 的「幻月黑」定價 ¥2699 人民幣（約 $3000 港幣）、「土星褐」及「金星白」定價 ¥2899 人民幣（約 $3230 港幣）；
Huawei Watch 4 Pro 「木星棕」定價 ¥3399 人民幣（約 $3780 港幣）、「蔚藍地球」定價 ¥3399 人民幣（約 $3780 港幣）、「火星鈦」定價 ¥3999 人民幣（約 $4450 港幣）兩型號分別詳情可見此文。