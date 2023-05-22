華為 Huawei Watch 4 系列｜在美國制裁陰霾之下，華為賴以起家的手機雖然難復當年勇，但各類型的周邊設備、尤其是智能穿戴裝置方面，倒有不少亮眼作品，日前華為在其夏季新品發布會上，就發表了他們智能手錶的最新一代 Huawei Watch 4，不但在物料上更為講究，更加入了業界首見的新功能！



Huawei Watch 4 Pro 採用航天級別鈦金屬錶殼

Huawei Watch 4 Pro 採用航天級別鈦金屬錶殼（圖 華為）

今次華為帶來的 Huawei Watch 4 系列共分為兩個型號 Huawei Watch 4 以及更高階的 Huawei Watch 4 Pro，兩者在功能上大同小異，首要分別就在於外型以及錶殼所用的物料方面：

Huawei Watch 4 的錶殼就採用玻璃錶面+不銹鋼前殼+複合纖維後殼；至於 Huawei Watch 4 Pro，則採用了航天級別的鈦合金前殼+陶瓷後殼，而錶面亦換上了球面藍寶石，整體的硬度比基本版更強，自然更為耐用。

Huawei Watch 4 外型及顏色選擇

Huawei Watch 4 Pro 外型及顏色選擇

業界首見血糖監測功能智能手錶

在內裡的功能方面，Huawei Watch 4 系列除了一貫的運動監測功能之外，亦支援了 5ATM 防水、可以進行 30m 水深之內的潛水活動，另外兩款手錶都支援了 5 衛星 GPS 定位功能。

喜歡用手錶通話的用戶，可以在 Huawei Watch 4 系列中設定 eSIM，直接用手錶或藍牙耳機進行通話，連手機都不用帶出外就可以與親友保持聯絡（圖 華為）

不過 Huawei Watch 4 系列最強之處在於其「體徵監測」功能，除了現在已經非常常見的心率、血氧、心電圖 ECG 之外，Huawei Watch 4 系列還支援了心血管健康、呼吸健康等的檢測。

最重要是 Huawei Watch 4 更是業界首款智能手錶支援「血糖風險」檢測，加入由南京鼓樓醫院、北京協和醫院及中國醫療保健國際交流促進會聯合發起的高血糖風險評估研究資料，只要連續配戴 7 天或以上，就可以評估用戶有否高血糖風險，對於經常需要了解自己血糖狀況的人士（如糖尿病患者）非常實用。

血糖監測功能可以讓病患者多一個無創的參考指標（圖 華為）