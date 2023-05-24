藍牙耳機推薦 2023年5月更新｜藍牙TWS真無線耳機常常都只有黑白兩色（AirPods Pro 甚至只得白色），用得多真的很悶。今個夏天，幾個耳機品牌帶來一系列靚色藍牙耳機；以下5款推薦機款，價錢唔貴，外觀和音色都各有特色，選購新機可作參考。



Bowers & Wilkins Pi5 S2｜歐陸風情蒂芙尼藍

來自UK的B&W，向來有股成熟的英倫貴族味，但配合年輕人、女性口味的入門型號Bowers & Wilkins Pi5 S2，卻改用可愛的粉色系機身，5月才發售的新增配色，更用上男女都會喜歡的「Tiffany Blue」，配上機身的銀色金屬位，令人聯想起可愛的 mini cooper 小汽車。

Bowers & Wilkins Pi5 S2｜HK$2,380（Bowers & Wilkins／3900 0120）

回說耳機本身，它是熱賣作Pi5的二代，強化了連線穩定性及電池的續航力，果斷放棄用金屬面板（電鍍色的塑膠料質感一樣出色），令連線更穩定，電池變得更大粒，可使用5小時；充電盒電池維持不變，額外提供 19 小時電量，更可15分鐘快速充電，令耳機使用 2 小時。HK$2,380（Bowers & Wilkins／3900 0120）

Bowers & Wilkins Pi5 S2使用感想及細節介紹（點圖睇細節）



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AVIOT TE-J1｜尊貴白金配色得獎機款

記者寫了幾年藍牙耳機，發現日本廠的款式雖然音色出眾，但很多機的外型都完全不討好，而AVIOT可算是最漂亮的，每一代新機的外觀和內涵都極出色，入耳式耳機AVIOT TE-J1將系列知名的圈電雙單元混合機大改款，戴上耳仔後更加美觀，白色外殼上，有黑色半透明視窗能透視耳機部件，再加上金色裝飾，難怪獲得 VGP2023 金賞。

AVIOT TE-J1｜

TE-J1的耳機盒更設計得像個白色手袋，掀起軟身的仿皮料面蓋，兩粒耳機的LED燈閃閃發光，正於半透明黑的機身充電，尊貴耐看。音色方面，真正使用雙單元，一邊中高音、一邊低音，人聲跟樂器的層次感極出色，而且低音結實而不過火，它還對應LDAC高音質連線，配合android手機表現更出色。HK$1,598（Winner Concept／2407 1118）

AVIOT TE-J1使用感想及細節介紹（點圖睇細節）



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Sony WF-C700N｜薰衣草紫小巧細粒

這款C系列耳機，定位屬於方便全日舒適佩戴的生活用機型，顏色選擇又多，配色又可愛，包括黑、白、鼠尾草綠、薰衣草紫。耳機與充電盒卻做得更加輕巧，戴上耳尤如無物。藥丸型充電盒很可愛，也很喜歡耳機面使用實體鍵，比輕觸式更好手感。

Sony WF-C700N｜HK$999（Sony／2833 5129）

Sony C700N具備同公司中階機Linkbuds同規格的ANC降噪功能及通透模式，弱點是內置電池續航力比較短（尤其是使用ANC降噪時），而且未使用最新版藍牙，無法做到多點連線。另外，它並不具有無線高解析度LDAC連線能力及DSEE EXTREME數碼音效檔案升頻能力，但如果你是iPhone用家，反正也支援，就沒所謂了。HK$999（Sony／2833 5129）

Sony C700N 使用感想及細節介紹（點圖睇細節）



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AVIOT TE-M1｜紫一般的輕盈

AVIOT TE-M1是一款半開放式藍牙耳機，配戴後耳仔跟耳機中間有一定的空間，長期配戴也沒有局促感覺，亦能聽到外界的聲響；AVIOT TE-M1音色難與入耳式耳機比較，但人聲清晰、低音不會太過強烈。它的粒粒型耳機設計很可愛，電鍍面非常漂亮；TE-M1有黑、白、黃及紫 4 色可選。

AVIOT TE-M1｜HK$798 （Winner Concept／2407 1118）

M1有IPX5防水性能，原廠附有3種不同長度耳翼的矽膠套，矽膠套會將整隻耳機著住，令耳機更加貼耳不會輕易掉下。電量方面，由於沒有降噪功能，所以充滿電一次可用 10.5 小時，連同充電盒合共有 29 小時可用，很適合喜歡全日戴耳機的人和職業司機。HK$798 （Winner Concept／2407 1118）

AVIOT TE-M1使用感想及細節介紹（點圖睇細節）



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ag UZURA｜日系小粒七色鵪鶉蛋

ag UZURA 藍牙耳機｜「UZURA（うずら）」即日文鵪鶉，正好形容日本品牌ag這款像鵪鶉蛋一樣小巧圓滑的全無線藍牙耳機TWS，滿足「聲音」、「穿戴感」和「易用性」共3個需求，提供7種顏色的選擇，並採用ag特有的防指紋污染原創「粉雪塗裝」上色，使主機和充電盒都非常容易清潔。更詳細的試用感想可參考以下文章：LINK($698／ECT)

UZURA是ag 2021年推出的「COTSUBU」（日文：小粒納豆）基礎款的升級版

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