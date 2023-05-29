冷氣機還是捨不得開嗎？選購和使用電風扇，其實也有些秘技，令你用得更涼快更慳電。最近facebook「台電電力粉絲團」提供了電風扇6大使用秘訣，一起來看看是否實用。



電風扇使用貼士01｜窗戶要打開

電風扇令人涼快的原理不是令氣溫下降，而是促進空氣循環，吹走皮膚上的水份，人乾爽了自然會感到涼快。所以，同時打開窗戶可以帶把外面的涼空氣帶進來。

這一個貼士，大家聽到會覺得很矛盾。室外那麼熱，吹進來的一定是熱風，如果真的有鮮風，那還需要開風扇嗎？這一個「貼士」的確要視乎個人情況而選擇使用，如果家中有氣窗，開風扇時仍建議打開，增加空氣對通。

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平日亦應注意室內通風；多開窗戶以保持空氣流通 (圖片: FreePik)

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電風扇使用貼士02｜不用開最猛、低風速夠用

有時電風扇開太猛，最終只會吹到頭暈。開1、2格，配合適當的擺放位置，效果可能更佳。

不用開最猛、低風速夠用 (資料圖片)

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電風扇使用貼士03｜選購DC直流風扇

原來近年有技術更DM直流摩打電風扇推出市面，雖然定價比較貴，但DC電扇可透過變壓器，將電流從交流電轉為直流電，並透過與永久磁鐵之間的電磁效應原理帶動摩打轉動，能大幅降低零件摩擦時的消耗，從而節能且靜音，如果一把電風扇可以用10年，那購買新風扇時，建議選購DC直流扇，貴買平用。

Panasonic DC摩打電風扇廣告圖

AC vs DC 風扇

市面上買到的風扇，會根據電流的輸入方式區分為AC（交流電）和DC（直流電），最大的分別是，DC風扇的電壓較固定，透過與磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，大幅降低摩擦動能消耗，直接通過控制電路就能決定轉速，因此能降低在運作期間的耗電，同時在控制噪音表現更好。不過，DC風扇普遍比AC風扇售價高，入手前可先比較一下自己的使用需要。

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電風扇使用貼士04｜善用時間掣Timer

選擇有定時開關的電風扇，方便自己入睡後風扇自動在指定時間關閉。

善用時間掣Timer (資料圖片)

電風扇使用貼士05｜保持電風扇清潔

台電最後提到，清潔乾脆扇葉及摩打背蓋上的灰塵，有令風力更佳、不會將灰塵吹入呼吸道、防止機件過熱3個好處。所以一定要定時清潔，以下有8個step可跟住做。

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電風扇使用貼士06｜有怪聲馬上停用

台電最後提醒網民，如發現電風扇葉開動時不順暢，又或是發出怪聲，要馬上停用送修。發生上述情況時，可能是因為摩打軸承缺油，應馬上停用。如發現開啟時，扇葉沒隨即轉動，或需要用手撥一下才起動，那可能是電容器故障！如摩打發出「噏噏」聲後仍持續使用，會有起火的可能。

開動電風扇時有怪聲應馬上停用 (資料圖片)

來源：台電電力粉絲團