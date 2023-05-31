暑熱警告｜Sony Reon Pocket 4｜黃色工作暑熱警告今日（31日）繼續生效，勞工處提醒在戶外工作的市民，如工作環境熱壓力數值偏高，僱主及僱員應該在「工作暑熱警告」生效期間安排適當措施降溫，預防在酷熱天氣、又或是高溫工作環境中中暑。hk01 科技玩物推薦7款手提風扇以外的降溫gadget，希望可以減低各位打工仔在酷熱天氣下中暑的危機。



勞工處《預防工作時中暑指引》

「工作暑熱警告」生效期間，僱主應該安排預防中暑以及控制溫度的措施，比如重新編排較短或氣溫較低的工作時段，在戶外空間設置上蓋遮蔭、提供通風散熱設備、以及提醒員工補充水分、適時小休。

中等勞動工種（廚師、清潔工、貨櫃操作員、送貨工人、郵政及速遞人員）：每小時工作45分鐘／休息15分鐘



重勞動工種（搬運工人、釘板工人、混凝土工人、灌漿工人）：每小時工作30分鐘／休息30分鐘



極重勞動工種（紮鐵工人、棚架工人、正在接受體能訓練的僱員）：每小時工作15分鐘／休息45分鐘



電風扇使用禁忌｜6大貼士用得更涼更慳電、發出怪聲隨時短路起火

Sony REON POCKET 4 西裝友涼品

最好當然是夏天不上班，但有幾多人可以呢？勞動工人辛苦當然不用多講，連白領「西裝友」夏天都一樣要全套西裝出街見客，有苦自己知，日本索尼就針對這個情況，設計出體積纖薄、可穿戴於服裝以內的冷暖調溫機套裝REON POCKET，第4代型號，機身更小巧，電量卻變得更多，使用時間比上代延長多達一倍，在最高4級冷氣模式下，可使用4至9小時。 5 組偵測器可以認知環境溫度、濕度，動作感測器計算使用者行動，因應各種情景自動調節溫度。

Sony REON POCKET 4

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新增隨身偵測 REON POCKET TAG

REON POCKET一直是配手機app操作，今代亦然，且追加了REON POCKET TAG穿戴式配件，掛在胸前口袋或手袋，實時偵測環境溫度和濕度，令REON POCKET 4 進行「智能冷暖調溫」。（主機單機可開動，但必須配REON POCKET TAG才能使用「智能冷暖調溫」）

Sony REON POCKET 4／套裝售價＄1,499，專用頸帶需另購：售價＄149

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TORRAS Coolify 2S隨身智能製冷機

ORRAS Coolify 2S是一款掛頸的隨身冷暖機，重量約408g，內置了8,040mm的半導體製冷片，配合強效的KU 2.0 Pro晶片，能在極短時間內降低最多17度。ORRAS Coolify 2S另一優點是有4個送風通道，冷風吹送的範圍可同時達至面部和及頸部，更可作0至160度微調，適合不同人士的頸形，它使用無扇葉式製冷製熱設計，不會有摩打聲在耳仔邊做成滋擾。

TORRAS Coolify 2S（國際版香港原裝行貨）售價$1,498

TORRAS Coolify 2S 有黑／白色，附方便的冬甩型付手環保護盒，掛在背囊外戴出街都好方便。（國際版香港原裝行貨）售價$1,498

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冷知識！長吹手提風扇仔更易中暑？甚至面癱？

天熱在街上最基本就是毛巾抹汗，也有很多會用手提風扇仔吹走皮膚上的濕氣，令體感溫度下降。但原來以中醫角度，長期以小風扇貼住頭吹，臉上兩條經脈有機會受寒，引致血管痙攣、甚至面癱！另外，有日本醫生指出，在高溫情況下不要一回家就猛吹風扇，有可能更易中暑！

吹風扇5大貼士！

1. 強度：如果不直接吹身體，強度不拘，可按需要調教。



2. 不要長時間對著頭部吹風扇，有機會導致面癱。



3. 入睡吹風扇：最好蓋薄被以免受風吹，調校風扇自動搖擺，不長對正一個方向狂吹。



4. 與風扇保持約2米以上的距離。



5. 吹風扇的時間不應過長，最好不超過一小時。

