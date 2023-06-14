Instagram 匿名瀏覽工具／IG 下載｜Instagram 是目前不少用戶愛用的社交媒體，但官方 App 有時用上手又不太 User-Friendly，尤其在日常瀏覽時會留下數碼足跡，令不少用戶感到私隱被侵犯。



而今次介紹的 Instagram 瀏覽工具 DUMPOR 就瞄準了 Instagram 使用上的幾個痛點，主打匿名瀏覽、無痛下載，可以方便平時愛上 Instragram 看靚人靚相的各位？

Instagram 免費瀏覽工具 DUMPOR 四大好用之處

DUMPOR 是一個免費的網頁工具（網址為 www.dumpoir.com，沒錯，中間是有多一個 i 的），對比官方的 Instagram 網頁及 App，它的好用功能主要可以分為 4 個方面👇👇👇

【1】無登入、匿名瀏覽

DUMPOR 是一個免費的網頁工具（圖 DUMPOR）

誠如上文提到，DUMPOR 是一個免費的網頁工具，只需要輸入網址就可以即時使用，不需要登入就可以進行不同的 Instagram 帳戶內查閱，首先不會看幾張相片後就要求登入，另一方面可以不在自己的 App 留下數碼足跡，在閱覽他人的 IG Stories 之時亦不會曝露身份。

【2】更好用的搜尋

DUMPOR 可以在網頁中一次過顯示多個帳戶。（圖 DUMPOR）

坊間有不少 Instagram 瀏覽工具，需要用戶輸入全對的用戶 ID 方可以開始瀏覽，但 DUMPOR 可以利用 ID 或 tag 中的關鍵字為搜尋依據，一次過顯示多個帳戶。

【3】更好用的瀏覽介面

DUMPOR 的帳戶總覽介面就將帖文內的文字內容都一併提取（圖 DUMPOR）

在一般的 Instagram 介面，每次只會顯示帖文的頭一張相片，如果要繼續細閱就需要按入看內容，費時失事；而 DUMPOR 的帳戶總覽介面就將帖文內的文字內容都一併提取，用戶不需要花時間找那個細小的「更多」按鍵。

【4】即時下載相片、影片、Stories

這可算是 DUMPOR 中的重點功能之一，在 DUMPOR 頁面內見到的圖片、影片甚至是限時動態 Stories，都提供了一鍵下載的選項，如果想要完全匿名地備份親友／名星發布的珍貴 Stories，這個功能就十分實用。