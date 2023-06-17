Mac版《生化危機8 Resident Evil Village》奪年度設計大賞，專訪Capcom神田剛監督及其團隊｜早前於WWDC23中，來自日本Capcom的Mac版《Resident Evil Village》奪得年度設計大賞（Apple Design Award），而且多年以來第一個日本製作團隊獲得這殊榮。香港01記者於美國訪問遊戲監督神田剛以及其團隊：力讚Mac平台開發作品時的優勢，更對Vision Pro開發新遊戲有一些看法。



以往《Resident Evil》遊戲系列都是以家用機及Windows電腦版本作開發，但經過這一次於Mac的Apple Silicon上開發後，發現有著很多地方比其他platform更有優勢。首先神田剛先生指，Apple Silicon運行RE Engine都非常順暢，因此在移植時都沒有什麼大的問題。加上Apple Silicon的非常強大的連算能力令到他們都非常驚訝，而且因為M1及M2晶片都是統一內存系統（Unified Memony），不單易於掌控，傳輸速度亦非常快速，令遊戲開發移植時得到相當大的幫助。開發者可以控制GPU使用多少記憶體，所以如果需要更多記憶體更容易達到平衡，是非常大的優勢。

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在Mac平台上玩Resident Evil 8時配合手掣玩感受更深。

另一方面，Apple的MetalFX技術非常近似AMD的FSR或NVIDA的DLSS畫素補償技術，神田剛認為這對於Capcom開發團隊在移植Mac版《Resident Evil Village》帶來極大的幫助。令他將來很希望可以在Mac上開發更多遊戲。

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Apple Silicon的MetalFX技術與他廠技術幾乎一樣出色。（網上圖片）

Apple引以為傲的「Spatial Audio空間音訊」功能雖然RE8仍未對應，但神田剛指因為Spatial Audio可以讓玩家有更佳的沉浸體驗，因此希望未來Capcom於Mac上開發的新遊戲，都可以得以考慮加入。

另外，神田先生認為最吸引玩家的一幕一定是遊戲剛開始不久，當大家操作Chris後，便會一下子有大量敵人湧現，此時不單非常刺激，而且就算同時間需要大量運算下，畫面仍然非常順暢，這亦都是歸功於Mac的強大性能以及團隊的努力製作。

神田剛先生希望未來Mac上可以開發更多出色的遊戲。

對於Vision Pro又有何感想？

就在剛剛WWDC23中首次亮相的Vision Pro，雖然神田剛先生受訪時還未有機會可以實際體驗，但單睇發布會內容就已經感受到它是一個非常高質素的硬件，它具有巨大的沉浸式體驗潛力，而且在技術層面方面，亦有非常大的潛力。對於Capcom來說，最重要的一點是能讓最多的人都能體驗到遊戲的深度樂趣，相信這台Apple Vision Pro對他們來說絕對是可行的。現時雖然仍未有任何具體為Vision Pro開發軟件的方向，但有著很高的期望。

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神田剛與他的製作團隊來到美國Apple總部分享製作遊戲的感想及心得。

最後神田剛的製作團隊說他們很榮幸能獲得這個獎項，皆因這是日本遊戲開發商第一次獲得如此重要的榮譽。對於《Resident Evil Village》Mac版本的視覺效果受到如此高度評價，感到非常高興。