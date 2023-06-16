Mac Studio M2 Ultra 2023實測｜今年WWDC23最注目的當然是Vision Pro以及15吋版MacBook Air，但對於創作工作者而言，新版Mac Studio相信亦是重點之一。換上了最新M2 Max／M2 Ultra晶片，效能相信亦得以大為提升！今次記者提早取得M2 Ultra版Mac Studio工作實測，看看新機究竟勁了幾多！



去年記者收到的Mac Studio配置為M1 Max＋64GB記憶體＋2TB SSD儲存，用上一年後，無論多媒體創作、執相、剪片等非常快速仍然非常令人滿意。而今年記者取得的Mac Studio就比去年大為升級，M2 Ultra配128GB Ram＋4TB SSD。記者立刻花數天實際工作，包括日常工作、剪片、執相等，另外再以不同軟件跑分，看新機究竟性能有多大升級呢？

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M2 Ultra Mac Studio工作實測（黃寶瑩 攝）

2023 Mac Studio 實測規格

- M2 Ultra 24 核心 CPU、60 核心 GPU、32 核心神經網絡引擎

- 128GB Ram+ 4TB SSD



外表及包裝與上代完全一樣（黃寶瑩 攝）

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在正式實試前，先提一提官方指M2 Max／Ultra與上代的性能上分別：

配備M2 Max與 M1 Max 的 Mac Studio相比

－在動態圖像設計師使用《After Effects》時，提升算圖速度高達 50%。

－開發者以飛快速度使用 Xcode 製作新版本的 app，效能表現提升高達 25%。



配備M2 Ultra與 M1 Ultra 的 Mac Studio相比

－在 3D 畫師使用《Octane》時，提升算圖速度高達 3 倍。

－使用《DaVinci Resolve》的調色師帶來比以往快達。50% 的影片處理速度。



而且配備 M2 Ultra 的 Mac Studio 支援多達六個 Pro Display XDR、更配備先進的內置無線技術，以Wi-Fi 6E 帶來比上一代快兩倍的下載速度；而藍牙 5.3 則可以讓用家連接至最新的藍牙配件。與上代同樣Mac Studio 的背面配備四個 Thunderbolt 4 連接埠、一個 10GB Ethernet 連接埠、升級的 HDMI 連接埠，以及兩個 USB-A 連接埠。機身正面同時備有兩個 USB-C 連接埠及 SD 卡槽，更輕易匯入相片及影片。

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前置Thunderbolt 4 x 2，傳輸速度極快。（黃寶瑩 攝）

記者在數天以新M2 Ultra的Mac Studio實測工作下，包括日常打稿、執相、剪輯影片等多方面實試，另外更以多個不同跑分軟件實跑新機的分數，可看到新機究竟有多「怪物」。

Mac Studio 2023 M2 Ultra跑分實測

記者先以Geekbench 6作處理器跑分，M2 Ultra取得單核為2822、多核為21478分，比去上代M1 Ultra的大約單核2400、多核約18000，分數大提提升約20%。而GPU跑分方面，OpenCL取得131029分、Metal取得222062分，與上代的OpenCL約9萬分及Metal的17萬分，明顯提升3－40％以上。

接下來利GFXBench Metal的（4K Aztec Ruins High Tier Offscreen）實測下，取得21338.1 Frame（331.852 FPS），比起上代M1 Ultra約16805 Frame（261.4 FPS），同樣提升約30%分數。

SSD存取速度比較，利用Blackmagicdesign的Disk Speed Test下，讀取速為5757.2MB/s、儲存速度為7015.2MB/s，與上代讀速大約5400MB/s、存速6300MB/s，速度上都略為提升。

最後再試CINEBENCH R23實測跑分下，今代取得大約27000分，比起上代大約23000分，亦都有大約一成左右提升。

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Mac Studio 2023 M2 Ultra工作實測及選購建議

接下來，記者在數天的工作實測，無論多功工作，同一時間開幾十個Chrome頁面、同時再開Photoshop執相以及Premiere剪片，完全沒有遲延感，非常暢順。而且打開Photoshop時，同時打開百幾張高清相片，打開及修改速度非常快，而且同時利用AI執相、退地功能，同樣是十分快速。如果想要有數字上的分別，記者在上代M1 Max的Mac Studio上剪一條約8分鐘的4K影片，輸出時間大約2分27秒，而新機M2 Ultra Mac Studio上，輸出時間接近快一倍，只需1分11秒便完成。就算如此繁重的工作下，都可以卓卓有餘，相信再多的工作M2 Ultra Mac Studio應都可以完全應付有餘。對於多媒體創作者，絕對是值得升級的選項。

多功工作下，新Mac Studio仍然表示卓卓有餘。

當然，M2 Max入門機款售$16,499，而M2 Ultra基本款則賣$32,999，究竟選購時應該如何選擇？其實M2 Max的處理性能都已經十分強大，對於中小型的多媒創作工作都已經非常夠用；但如果每日都需要剪輯大量4K甚至8K影片，或大量製作3D模組動畫及需要最短的時間完成的用家，不介意畀多萬餘元購買「時間」，M2 Ultra的確是大家最佳的選擇。