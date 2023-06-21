PAC-MAN街機 LEGO開箱（10323），砌得又玩得內部極精細，機迷必儲｜80年代的食鬼風靡當年不少機迷，最近Bandai Namco與LEGO合作，將這個經典作品重現，推出Icons PAC-MAN LEGO。以一台鮮黃色的食鬼街機台，加上不同的細節，絕對可令機迷們重獲當年打機的初心。記者早前就將這盒LEGO入手，花了約10小時將機台砌好，重拾機鋪回憶。



PAC-MAN食鬼於1980年推出的經典街機作品，簡單的控杆操作PAC-MAN，在迷宮般的地圖「食豆」後，再將地圖上的「鬼」食掉，以挑戰更高分數。而這台經典的街機，到了今日竟然由LEGO再度重現出來。LEGO與Bandai Namco合作推出的最新LEGO Icons PAC-MAN 盒組，絕對可以掀起不少機迷的集體回憶。

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LEGO PAC-MAN 街機機台 （蘇煒然 攝）

還原經典食鬼街機

合共多達2651塊組件的LEGO砌成的鮮黃色機身，不單還原了食鬼街機遊戲的多項細節，而且更配上三個食鬼角色，以及機箱內更隱藏了一部迷你街機及「機友」，相當有趣。

打開機背，更可以看到滿滿的隱藏細節。（蘇煒然 攝）

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PAC-MAN食鬼街機的細節

PAC-MAN 食鬼街機LEGO重塑經典的街機遊戲機以及三個為人熟悉的食鬼角色，包括PACMAN、BLINKY 和 CLYDE，而且這個小機台上，只需要按下按鈕，角色可在底座上旋轉，同時放在機身上方作裝飾。

另外，打開機背面可窺看內裡緊密的結構外，更會發現 LEGO 迷你人偶正沉醉於食鬼遊戲當中。另外，這台街機包含多項精細的設計以及可移動的機關，呈現出遊戲食鬼情節。而機身上的搖捍以及發光的投幣口，加上轉動機身旁的把手，即可重現食鬼在迷宮移動的畫面，模擬出打機的樂趣！

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花10小時拼砌的快樂時光

記者一收到這台LEGO後，就決定花一整日的時間來拼砌它。打開箱，便可佞看到十數包的LEGO拼件。需然合共多達二千多件LEGO組件，但因為分類得宜，只需要跟足說明書指原，逐包拼砌便可以很快完成。記者由下午至晚上，馬不停蹄連續拼砌約10小時便完成，難度不算太高，就算是初心玩家都可以很輕易完成。

組件主要分為三大組，分別為小機台上配3隻食鬼角色、黃色PAC-MAN街機台、以及隱藏在機內的迷你街機及迷你人偶組。花最多時間當然就是拼砌黃色PAC-MAN街機台，差不多花了近7小時才完成，當中拼砌街機的「可動式屏幕」更是最花精神及時間，但完成後不得不佩服設計者，設計不單精密，而且可動式機關亦相當有趣。

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無論如何，這台PAC-MAN LEGO絕對值得各位資深機迷入手，好好珍藏。（售價： $1959）