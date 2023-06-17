Mirror Stanley、Alton現身FF16發賣前活動 豪華版/典藏版開箱｜2023年全球機迷最期待的大作遊戲之一《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想16將於6月22日正式發售，PlayStation官方亦開始力推各種宣傳活動為遊戲造勢；更請來本地男子天團「Mirror」成員Stanley及Alton作嘉賓。



FF16發賣前活動 Mirror Stanley、Alton驚喜現身撐場

PlayStation將於6月17日至25日於德福廣場1期地下中庭舉行「PS5 FF16 發售紀念展」，6月16日則為傳媒預覽場；官方在事前沒有預告的情況下，請來了Mirror的Stanley（邱士縉）及Alton（王智德）作嘉賓，兩人分享了自己打機及玩Final Fantasy系列的經驗，Elton表示自己有玩FF7亦十分喜歡，後來的重製版也有玩；Alton則表示曾散散接觸過FF系列遊戲，不過可惜是未曾有一隻成功由頭打到尾爆機，可能今次《FF16》就是機會了。

除了兩位鏡仔之外亦有兩位女嘉賓，出名喜歡打機的葉巧琳表示自己玩過多集Final Fantasy，對最新FF16已是急不及待；而女子組合Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）更Cosplay成遊戲中女角色「Jill」登場，成為全場焦點。

Mirror Stanley、Alton驚喜現身撐場

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七大展區現場試玩 打卡免費拎杯墊

會場中設有七大展區，展出FF16遊戲實體版及遊戲中各位主角的1:1立牌；同時也設有試玩區域，在FF16之外還可以玩到街霸6、星球大戰 絕地：倖存者以及用PSVR2遊玩GT7。現場也可預購FF16及其他PlayStation相關產品；而就算不打算買Game，只要前往活動場地參加打卡IG / Facebook分享，即可獲得FF16主題杯墊，經過九龍灣時去打個卡也是好。

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FF16豪華版 / 典藏版開箱

PlayStation亦提供了FF16豪華版及典藏版實體讓媒體開箱。豪華版將有封面特別印刷的紙盒，以及遊戲光碟用鐵盒及布質地圖；而典藏版則在以上兩樣之外再有8款扣針，以及最重磅的火神大戰鳳凰的Figure。

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