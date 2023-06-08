多名中國Switch玩家突發被ban任天堂帳號 疑光顧淘寶改save出事｜任天堂的Switch主機在多年前已遭破解；破解後的Switch可玩盜版遊戲以及用「金手指」來修改遊戲存檔等等，因而一直都有人收費提供Switch破解服務。而任天堂方面對此亦絕不手軟，不單多次將提供改機服務的人告上法庭、對自行改機改Save的玩家亦會封禁其任天堂帳號甚至主機；最近在中國內地又有一波「ban」潮，懷疑是因光顧淘寶改Save服務所致。



6月開始大量中國Switch玩家回報被ban號災情嚴重

最近在中國內地有不少Switch玩家於網上反映，指自己在淘寶箋國內網購平台找商家修改自己Switch上《Monster Hunter Rise》怪物獵人：崛起的存檔i.e.改save之後，被任天堂官方Ban帳號。

據指被Ban機的玩家其中大部分都是在淘寶商家「聚欖」購買了修改遊戲存檔服務後被Ban。而被封的不單有日服帳號，使用港服或美服等其它地區的任天堂帳號的改Save玩家也有回報被Ban。

由於被ban人數多，百度貼吧的ns吧（Switch）開了一個集中帖讓人回報災情，已有逾千回覆。

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有玩家表示如果想要修改Switch的遊戲存檔，就必須要對主機系統進行破解；而一旦使用破解過的Switch主機連上網絡進行遊戲時就有機會被任天堂偵測到此為破解主機從而被Ban。雖然網上一些「改Save」服務並不是店方直接破解玩家所用的主機，而是由玩家提供自己的任天堂帳號及密碼給店方、店方登入帳號下載雲端存檔後，在店方的破解機上修改存檔再將帳號還給玩家。

不少被ban的玩家都表示自己曾改過save（百度貼吧）

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但是當玩家拿回帳號開始遊戲時，由於店方已將改動過的存檔上存到雲端，有機會被任天堂方面偵測到為修改存檔；因此當任天堂「執法」時，就可能會出現今次這樣「突然」被ban的情況。

有內地玩家指出除了改save以外，借號給商戶改save而令帳號在不同主機/IP上反覆登錄而被判定為非法行為亦是原因（百度貼吧）

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《香港01》科技玩物頻道建議玩家完全不要進行任何破解改機及修改存檔等違反任天堂服務條款的行為；尤其是要交出帳號密碼的時候請先三思，考慮有機會因改Save而ban以至帳號直接被盜等不必要的損失。如果真的萬不得已一定要改Save的話，建議可另外準備一部專門用來改Save的主機，不要用自己主玩的Account「生命作賭注」。

有玩家表示自己買了總值數千元遊戲、遊玩多年的任天堂帳號，僅改過一次Save就被ban問客服還不回答原因，認為任天堂的手法過為涼薄。（百度貼吧）

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