港車北上必先準備｜中國駕駛證電子版申請懶人包，駕照3步驟簡易入手機！｜港車北上7月正式啟動，就算不自駕自已的愛車，相信都不少車主都已經準備北上自駕遊吧。而返國內駕車當然必須要攜帶中國駕駛執照，其實有方法可以將申請電子版駕駛證，將駕照放入手機之內，以後回國內駕駛只需要出示手機便可，非常方便。究竟如何申請電子駕照？下文立刻為大家詳盡教學。



要取得中國駕駛證並不困難，車主可以利用香港駕照直接於國內申請免試換證，最快2－3日便可以完成。中國內地香港駕照免試換證攻略，可以參看此文章另外，大家成功取得中國駕照後，其實可以做多一步利用手機申請「中國駕駕證 電子版」，以後回國內駕車都不需要帶實體證，以後都不需要害怕忘記帶證。

除了港車北上外，就算直接在國內租車都非常便宜方便。（林勇 攝）

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只需要申請中國駕照電子版，放入手機後，以後返國內都不需要帶實體駕照。

申請中國駕照電子版｜下載交管12123 app

而想申請中國駕駛證電子版，首先要在手機上下載「交管12123」的app，iPhone用家只需要更換Apple ID地區為中國（可以在「設定」內＞「媒體與購買項目」＞「檢視帳號」＞「國家或地區」內轉換國家地區），便可以直接在中國App Store下載「交管12123」app；而Android用家則需要直接於官方網站（按此），下載apk安裝。

手機申請中國駕照步驟👇👇

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