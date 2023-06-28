網上騙案陷阱防不勝防，不只是金錢損失，個人資料都有機會被竊取。最近連登有網民發現，在 Google 搜索「WhatsApp Web」時，出來的置頂結果竟不是官方網站，而是假冒的釣魚網站。



Google 搜索結果要小心

連登有網民以「Google傻左？」為題，開 Post 表示在 Google 搜索「WhatsApp Web」時，首 3 個搜索結果竟然都是假冒網站，直到第四個才是網頁版 WhatsApp 官網。在一般情況下，大多會是與搜索結果相關的官方網站排在首位，而會出現以上情況的原因，是這些假冒網站落了 Google Ads，提高其在搜索結果的位置。

👉學生手機推介｜父母承諾買過萬元手機後食言、考生開帖獲網民力撐

記者實試在 Google 搜索「WhatsApp Web」，雖然沒有出現網民同一時間 3 個假網的結果，但置頂同樣是具贊助的假網，第二個才網頁版 WhatsApp 官網。記者撳入假網頁版WhatsApp網站，發現設計如官網般要求掃 QR Code 登入，但網站全以簡體中文顯示，以釣魚網站形式騙取用家帳號。

👉酷熱天氣尿袋留車廂釀火災｜手機、充電寶過熱 6招預防、10招急救

網民極度憤怒和不解，表示：「Google呢啲廣告都批」，增加用家不小心跌入釣魚網站的風險。雖然Google也有投訴機構，這些假網站被 Report 後很快就會下架，但不法分子同步就再落新廣告、將另一個假網頁置頂，防不勝防！因此，提醒自己無論是搜尋任何大品牌網頁，都不能掉以輕心，時刻留意搜索結果的真偽，不要以為置頂就是官網！另外，也可考慮購買專門對付釣魚網站的防毒軟體。

連登網民熱門討論內容👇👇

+ 2

資料來源：LIHKG