Netflix《ONE PIECE海賊王》真人影集預告曝光　網民：看起來很酷

改編自 尾田榮一郎 原作人氣漫畫，由 Netflix 製作的《ONE PIECE 海賊王（航海王）》真人影集，自消息公開後，便一直備受大家的關注，而在經歷漫長的等待後，官方終於在18 日正式確定影集將在8月31日於 Netflix 上架播出，並首度曝光了預告！



作者 尾田榮一郎 親自監修、選角！

這次的《ONE PIECE 海賊王》真人影集，預定將以全季 10 集的方式推出，是由作者 尾田榮一郎 擔任執行製作人，並由 Marty Adelstein 所帶領的 Tomorrow Studios 參與製作，Matt Owens 負責劇本。

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演員方面也是由 尾田榮一郎 親自挑選，最為重要的主角「路飛（魯夫）」是由墨西哥演員 Iñaki Godoy 飾演，其他草帽海賊團的成員則由 Emily Rudd 飾演 娜美、新田真劍佑 飾演 卓洛（索隆）、Taz Skylar 飾演 山治（香吉士）、Jacob Romero Gibson 飾演 烏索普（騙人布），其餘卡司包括「克比」Morgan Davies、「亞爾麗塔」Ilia Isorelýs Paulino、「貝魯梅伯」Aidan Scott、「巴其」Jeff Ward、「惡龍」McKinley Belcher、「卡普」Vincent Regan 等人。《ONE PIECE 海賊王》真人影集似乎比想像中精彩？

雖然影集在先前因為試映會反應不佳，以及「黃金梅利號」的真人造型太過獵奇，而遭到網友們的抨擊，並被嘲諷「慘遭真人化」。但不得不說，這次的預告著實顛覆了大家的想法，影片中不論是特效，還是演員們的表現，以及場景等，都可說是相當不錯，不少觀眾在看完後，紛紛表示：「比想像中還要來得震撼！」、「這真的看起來很酷！」、「不知道為什麼，突然覺得好感動。」。

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