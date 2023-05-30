Netflix 已經正式在香港執行打擊非同住帳號共享，陸續有用家收到Netflix通知要進行認證，不過至今仍有很多人未明白，怎樣才算「家庭帳號共享」？甚麼情況下分享帳號要另外加錢？如果想帶手機、平板電腦出街睇劇，Netflix又怎判斷是用戶自家機外用，而不是非同住用戶「閃plan」？



同一IP住居用戶分享：不用加錢

簡單解釋Netflix怎樣去判斷何謂同住：串流商會銷定Netflix帳號主要用家的連線IP地址為「HOME」，使用同一個IP的裝置都可視為「家庭」之內，可免費共享帳號。

Netflix共享帳戶｜香港新月費曝光／夾plan逐個加錢更設人數上限

分開住？Share畀阿媽都要加錢！

如果已搬出去住，想跟老家媽咪分享用戶，都不能計算在「家庭帳號共享」之內，要按照Netflix三種全新月費計劃，再加錢追加「非同住分享用戶」；但留意當中基本plan無法加人，其他2種plan每位加28蚊，最高上限只可加2人，下為詳細月費一覽表：

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拎手機出街煲劇？5步驗證新睇片裝置

一般人都會在手機、平板電腦安裝Netflix app外出用，長期安裝在私家車，又或早帶去露營、旅行；這些用家以後又能夠繼續？會否被Netflix視為「閃Plan」呢？只要定時連接一次「主IP」，再做多一步驗證該設備，你仍然可以帶Netflix出街收看。如將來你搬家了、換ISP連IP都改了，你也要更新主裝置的IP地址。

當Netflix發現有非同一IP的手機或其他器材，嘗試登入你的Netflx戶口，系統就會要求你驗證逃睇片設備，否則就無法再觀看Netflix。而驗證步驟如下：



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Netflix禁共享帳號政策推遲 官方解釋原因＋實施日｜破解方法公開

網民想出古惑招

針對 Netflix 利用Email認證的機制，網上流傳一種破解法，指將來可以一班「夾plan」用家同時使用1個email信箱，又或是一早設定好自動轉寄email功能，那就可以多人Netflix戶口，不用每次都請主帳號的人收一次認證信。



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