YouTube 去廣告｜多年來不少用戶都想在 YouTube 上免費看影片的同時免看廣告，是以不同的廣告封鎖器（Ad Blocker）或特製的影片播放器就應運而生。



然而隨著 Google 近年打擊非正途消除廣告的方法，這些免費、免廣告睇 YouTube 的方法已經越來越少，最近 YouTube 又有新的「辣招」出台！

YouTube 新招：用 AdBlock 只可以多看三條影片

早在 5 月時份，已經有消息指 Google 方面正試行新的智能工具，當偵測用戶正在使用 Ad Blocker，就會禁止用戶看影片。

而在稍早之前，有用戶就在 Reddit 上表示「中招」，並貼出相關截圖，圖中可見 YouTube 方面指出用戶似乎在使用「Ad Blocker」，但就未有完全禁止用戶播放影片，而是表明在 3 條影片之後才會正式進行封鎖。

在偵測到 AdBlocker 之後，YouTube 表明在 3 條影片之後會進行封鎖（圖 Reddit）

在警告的下半部份，就對用戶「曉以大義」，指出廣告能讓全球過百萬用戶免費觀看 YouTube，如想免廣告看片的話，就要訂閱 YouTube Premium。

100％ 免廣告看 YouTube 只剩一途？

據目前所知，針對 Ad Blocker 的封禁暫未擴展至全球地區，但隨著 Google 打擊非正途去除廣告的力度增強，香港市場遭到「波及」的機會非常大；而在所有非正途的方法都被 Google／YouTube 封鎖之後，想免廣告看 YouTube，似乎就真的只剩下訂閱 YouTube Premium 一途。

想免廣告看 YouTube，似乎就真的只剩下訂閱 YouTube Premium 一途（網上圖片）

不過值得一提的，是 Google 方面對於網絡間流傳的「VPN訂閱大法」並沒有厲行封鎖，令不少網民都表示會以 VPN 進行跨區、到收費較便宜的地區訂閱 YouTube Premium，以下就為大家提供部份地區的 YouTube Premium 價格作為參考。

阿根廷個人計劃：389披索（港幣$19.89）／家庭計劃：699披索（港幣$35.75）



土耳其個人計劃：29.99里拉（港幣$12.66）／家庭計劃：59.99里拉（港幣$25.01）



印度個人計劃：129盧比（港幣$12.24）／家庭計劃：189里拉（港幣$17.94）



香港個人計劃：港幣$68／家庭計劃：港幣$98

