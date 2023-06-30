YouTube再出招打擊Ad Block、只准睇3條片？要免廣告睇片剩這一途

撰文：蔡浩騰
出版：更新：

YouTube 去廣告｜多年來不少用戶都想在 YouTube 上免費看影片的同時免看廣告，是以不同的廣告封鎖器（Ad Blocker）或特製的影片播放器就應運而生。

然而隨著 Google 近年打擊非正途消除廣告的方法，這些免費、免廣告睇 YouTube 的方法已經越來越少，最近 YouTube 又有新的「辣招」出台！

學生手機推介｜父母承諾買過萬元手機後食言、考生開帖獲網民力撐

YouTube 新招：用 AdBlock 只可以多看三條影片

早在 5 月時份，已經有消息指 Google 方面正試行新的智能工具，當偵測用戶正在使用 Ad Blocker，就會禁止用戶看影片。

而在稍早之前，有用戶就在 Reddit 上表示「中招」，並貼出相關截圖，圖中可見 YouTube 方面指出用戶似乎在使用「Ad Blocker」，但就未有完全禁止用戶播放影片，而是表明在 3 條影片之後才會正式進行封鎖。

在偵測到 AdBlocker 之後，YouTube 表明在 3 條影片之後會進行封鎖（圖 Reddit）

在警告的下半部份，就對用戶「曉以大義」，指出廣告能讓全球過百萬用戶免費觀看 YouTube，如想免廣告看片的話，就要訂閱 YouTube Premium。

長者用手機爆笑問題：為何聊天App群友都在左邊、只有我在右？

100％ 免廣告看 YouTube 只剩一途？

據目前所知，針對 Ad Blocker 的封禁暫未擴展至全球地區，但隨著 Google 打擊非正途去除廣告的力度增強，香港市場遭到「波及」的機會非常大；而在所有非正途的方法都被 Google／YouTube 封鎖之後，想免廣告看 YouTube，似乎就真的只剩下訂閱 YouTube Premium 一途。

酷熱天氣尿袋留車廂釀火災｜手機、充電寶過熱 6招預防、10招急救
想免廣告看 YouTube，似乎就真的只剩下訂閱 YouTube Premium 一途（網上圖片）

不過值得一提的，是 Google 方面對於網絡間流傳的「VPN訂閱大法」並沒有厲行封鎖，令不少網民都表示會以 VPN 進行跨區、到收費較便宜的地區訂閱 YouTube Premium，以下就為大家提供部份地區的 YouTube Premium 價格作為參考。

阿根廷個人計劃：389披索（港幣$19.89）／家庭計劃：699披索（港幣$35.75）

土耳其個人計劃：29.99里拉（港幣$12.66）／家庭計劃：59.99里拉（港幣$25.01）

印度個人計劃：129盧比（港幣$12.24）／家庭計劃：189里拉（港幣$17.94）

香港個人計劃：港幣$68／家庭計劃：港幣$98

Gadgets
YouTube
Google