近日全亞洲氣候上升，日本比香港更嚴重，平均高達39度！更有車主將俗稱「尿袋／充電寶」的流動電池留在高溫的車廂內，引發嚴重火災！其實不單只是電池，其實連智能電話、Switch手提遊戲機、數碼相機等等，長期接觸高熱都會令內面的鋰電池壽命縮短，馬上看看6招預防、10招急救Gadget防過熱秘技吧！



電池／手機勿留高溫車廂

日本消費廳公布數字，當地5年來共錄得162宗尿袋爆炸事故（未計沒有報警的！），情況愈發嚴重的原因，除了全球天氣暖化這不可抗力，市民從網上購買來路不明的劣質「尿袋」，也是災情另一因由。所以日本消防處呼籲車主當需要在戶外泊車，不要將「尿袋」留在車廂（尤其車頭儲物箱），就算加了車頭玻璃隔熱板，車內仍然會保持溫度！就算沒有起火，gadget內的鋰電池同樣會因為長期過熱，令使用壽命縮短。

手機電池過熱爆炸8歲印度童慘死床上 勿邊用邊充 手機4大使用禁忌

電視節目轉載日本伊賀市消防本部的圖片，整輛車燒至餘下白灰色的車架……（伊賀市消防本部相片）

電視節目轉載日本伊賀市消防本部的圖片，整輛車燒至餘下白灰色的車架……（伊賀市消防本部相片）

日本消費廳公布數字，當地5年來共錄得162宗尿袋爆炸事故（ANN News YouTube片截圖）

甚至有人一邊玩手機一邊充電，尿袋在手袋內冒出白煙！（東海電視截圖）

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日本消防局「尿袋防過熱」3招安全建議

01｜避免外置電受到撞擊，也不要任由它在手袋內搖晃。

02｜不要電池放在會阻礙散熱的地方。

03｜如有異味、不正常熱力、機身鼓起應即時停用。

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高熱戶外｜手機熱到發燒

其實不只是尿袋，Apple也曾發出警告，指iPhone、iPad使用環境溫度為攝氏 0 度至 35 度，溫度低、高於這個標準都會可能影響手機運作表現、甚至停機；在極高溫下運作更會對電池做成永久傷害、縮短手機壽命。

在極高溫下運作更會對電池做成永久傷害、縮短手機壽命。（網上圖片）

Apple 「手機防過熱」3招安全建議

1）避免在炎熱天氣中將手機放在車廂內



2）避免長時間在陽光直射下使用手機



3）在高溫、日照下避免長時間使用：GPS 定位、導航、需要高度繪圖處算的遊戲、AR擴增實境 app。



10招iPhone / Android 手機過熱急救降溫法