學生手機｜今時今日，智能手機人手一部，學生當然都不例外，然而學生用的手機規格要多強、價格要多貴？這就成為了父母與子女之間的一大矛盾。在中國內地，近日就有一對高考考生父母原先承諾為孩子購置一部萬元水平的新機，最後卻食言而惹來女兒不滿。



高考考生開帖怨：父母食言沒買萬元手機

中國的高考就是高中升大學最重要的考試，一名網友在小紅書上發文，考試前父母答應會送她人民幣 1 萬元的智能手機、6000 元的平版、以及化妝品和護膚品、旅遊等等，以鼓勵他努力讀書、考取高分。

沒想到考試結束後，父母翻臉不認帳，除了將手機預算減半至 5000 元或以下、化妝品、平板的預算都打了 5 折，連旅遊是否成行都要看考試成績如何方能決定。

考試結束後，父母翻臉不認帳，除了將手機預算減半至 5000 元或以下（圖 小紅書）

帖文一出，就引來兩方網民熱烈討論，一方面大部份人認為父母不應亂開空頭支票，答應前應先衡量家中的實際經濟情況、以及子女的能力條件，不能等到條件達成之後卻反口覆舌；另一方的網民則認為父母雖有不是，然而對於一個未有賺錢能力的學生而言，過萬元人民幣的手機的確有點過於昂貴。

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學生用智能手機選擇 4 大要素

雖然說中學生用的手機，應盡量避免選擇貴價旗艦款，但學生用機的確並非一味追求平價就可以，以下我們就歸納了 4 個選購學生用手機時的幾大考慮因素，供各位學生及家長參考。👇👇👇

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實用又平價！6 部學生適用智能手機

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