長者用手機問題｜智能手機已經是現代人的日常必需品之一，然而對於老一輩而言，智能手機有不少操作都可能難以理解或習慣，近日在中國內地瘋傳的一段影片，就引發不少網民對家中長者手機疑難的共鳴。



長者爆笑問：為何群組對話都在左、唯獨我在右？

日前一段短片在中國內地網絡、抖音上瘋傳，影片中一位爸爸拿著手機跑來問兒子，為什麼他傳送訊息出現的位置與別人不在同一邊，只見他有點緊張道：「我說的『收到』都收到了，別人在這邊出現，我怎麼在這邊出現？有什麼原因呢？」兒子聽到爸爸的困惑後大笑起來。

自己傳送的訊息單獨被放在右邊，讓父親感到不合群（圖 抖音）

影片一出，就引來大批網民的共鳴，指出家中老年人經常有這種爆笑問題，而且經常在手機介面有他們不理解的變化／更新時，還會以為是子女手多給他們設定的，不回到他們習慣的樣子，有時還會怪罪下來，令人哭笑不得。👇👇👇

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對話分左右設計、在智能手機年代才開始？

20 年前仍屬主流的 MSN，所有人的對話都依然在單邊顯示，最多只是會以顏色進行區分（網上圖片）

言歸正傳，將用戶與他人對話分成左、右顯示的設計，其實出現的歷史並不太長，在第一代即時對話軟件（Instant Messaging、IM）出現之時，於電腦上我們用過的 ICQ、MSN 等，用戶與他人的對話都是集中出現在同一邊的，而最早採用左、右分開顯示的對話介面。

就要數到第一個出現在「智能手機」上的 IM App - 不是大家熟知的 WhatsApp，而是 BlackBerry Messenger（BBM）。

BBM 應是最早一批將對話左右分隔的 IM Apps 之一（圖 BlackBerry）

BlackBerry 系統雖然在 iPhone 與 Android 的夾擊之下最終被迫退場，但其通訊軟件 BBM 在推出後的確受不少用戶歡迎，而後來推出的手機 IM Apps 如 WhatsApp、WeChat 等等，都明顯有吸收到 BBM 的優點，其中將用戶與對方訊息以左右區分的方法，就被沿用至今。

只不過對年長人士來說，自己的對話獨自出現在聊天群組的右邊，可能會令他們感到「不合群」，這時侯作為後輩就要花點耐心為他們解釋一下了。