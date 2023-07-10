HK Express 免費機票｜「飛遇世界鉅賞」是由香港國際機場贊助的活動，7月11日開始送出2.1張香港出發，飛往世界各地的免費機票。馬上整理 HKExpress 免費機票取得方法及事前須知、準備資料，即睇如何獲得免費來回機票。



HK Express免費機票「飛遇世界鉅賞」活動情報

1.HK Express 免費機票｜活動時間



HK Express x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」亞洲航點免費來回機票禮遇活動日期為：活動時間︰2023年7月11日至7月24日，並將會於2023年7月11日（上午10時30分起）開搶，想成功獲得免費機票，即睇攻略做好事前準備！

2.HK Express 免費機票｜航班地點



免費機票須為香港機場出發，旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。

包括19個亞洲城市的直航航班：東京（成田）﹑東京（羽田）﹑大阪（關西）﹑福岡﹑名古屋﹑高松﹑鹿兒島﹑沖繩﹑首爾（仁川）﹑釜山﹑濟州﹑曼谷﹑布吉﹑清邁﹑峴港﹑芽莊﹑台北﹑台中、高雄。（去程、回程機場必須一程）

3.HK Express 免費機票｜活動網頁地址



請book mark定：https://bit.ly/3XHJs26準時2023年7月11日（上午10時30分起）開搶，活動機票需鬥快搶，現在就選好目的地航點、以及旅遊日期吧。

4.HK Express 免費機票｜準備資料



由於活動采取先到先得形式，大家記得先在電腦、手機上預填好以下情報：

乘客姓名（留意用英文網頁就不要搞錯First Name/名 、Given Name/姓）、聯絡電話、電郵地址（官網沒提，但同時準備旅遊證件號碼、身份證號碼、信用卡資料吧），選好目的地後馬上入資料，快人一步就增加取我機票的機會！

5.HK Express 免費機票｜追加項目



有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費、寄艙行李、揀選座位、U-First優先登機等收費，須由旅客自行承擔。所以一定要事前準備好信用卡資料！（貼士：不要在座位、寄艙行李等細位上浪費時間，後補吧搶飛要緊！）

5.HK Express 免費機票｜確認電郵

成功完成以上步驟後，乘客將會收到 HK Express 發送的行程確認電郵，這樣才算真正搶到飛，準備去旅行！