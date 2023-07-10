小米47折減價優惠｜小米7月推出「小米消費券 勁減優惠2.0」7月10日至24日可於網店及實體店以低至47折購買家電、智能手錶，馬上從100多款減價貨品中精選15件推薦，包括掃拖機器人減2千3、2023年新款等離子空氣清淨化器減$900！



15件消費券推薦！小米27”屏幕低至$699入手

7月16日香港派發2023年消費劵第二輪的2千元，小米精選過百件產品，包括智能手機、影音娛樂、家電、廚房電器、個人護理小電器，特別推薦15件，包括27”桌面顯示器只售＄699。

小米消費券 勁減優惠2.0 頁面

小米27" 桌面顯示器｜1920×1080 Full HD 解像度呈現極致細膩的視覺體驗，7.5mm 纖薄機身，享有 100% sRGB 寬廣色域。原價HK$1,499，特價$699

小米27" 桌面顯示器｜原價HK$1,499，特價$699

小米智能手機／平板電腦的減幅不算太高，Xiaomi 12 原價$ 4199、減1500 特價$ 5699／Xiaomi Pad 5 原價$ 2999、減500 ，特價$ 2699。

小米智能手機／平板電腦的減幅不算太高，Xiaomi 12 原價$ 4199、減1500 特價$ 5699／Xiaomi Pad 5 原價$ 2999、減500 ，特價$ 2699。

25年小米減價品推薦｜低至47折