動漫節2023必搶玩具推薦：高達、Hot Toys、變形金剛｜附買飛連結

ACGHK 2023 香港動漫電玩節 2023 將於7月28日（五）至8月1日（二）於灣仔會展舉行！今年有大量商戶參加，會場才有的優惠、限定品多都數不完，以下精選20件必搶推薦，包括多款高達特別色模型、完成品，Hot Toys PS5《Spider-man 2》兩款蜘蛛俠、會場各限300隻！



大量別色高達模型｜食玩《五星戰隊》大連王率先開售

BANDAI 收藏玩具、食玩、景品等單位齊齊參展ACGHK2023，模型方面以2款《水星的魔女》彩色透明版為首，還有MG巴巴托司及突擊高達的 「ECOPLA」環保膠料版本。值得一提是食玩部SMP《五星戰隊》大連王模型，將在會場率先開售，會場買更送剪鉗及SMP Logo立牌仔。（展位: C02）

香港動漫節2023懶人包｜Cosplay自由行登記方法＋附門票網購連結

《水星的魔女》HG 1/144 魔靈高達（彩色透明版）未定價

+ 1

Hot Toys 闊別三年再玩ACG｜首推1／6 紅黑蜘蛛俠

因疫情影響，曾經每屆都大排長龍的 Hot Toys，3年後終於再參展ACHHK 2023，約2000平方尺展位的強大陣容，展出該公司今年度各款人偶作品。

大家都知，HT在動漫節有兩輪貨品要搶，首先是開展前率先公開的款式：PS5十月大作《Spider-man 2》內一紅一黑MMS 1/6 蜘蛛俠：彼得柏加(高級戰衣2.0)以及麥爾斯莫拉利斯(升級戰衣)，當中紅版過去在香港也是ACG限定版，曾炒至4千幾，今次追加了背部金屬爪、新設計的蜘蛛絲，再加上新造型的Miles，各全球限定3000隻／香港300隻。（展位: F01）

Hot Toys 闊別三年再玩ACG｜首推1／6 紅黑蜘蛛俠

+ 3

POSE+ metal 兩款別色合金

香港人成立，主打大型合體機械人合金玩具的POSE plus，今年會場除了展出新品的sample，還有兩款舊作改名版，包括《勇者王final》內假天海護使用的全白配色「假勇者王」Gaigar（照圖片睇只推出白色獅王，不連其他合體配件），以及將金屬色改為鮮明紅藍黃上色的《戰國魔神 豪將軍》開播42週年配色版。（Awaken Studio Limited 展位: E27）

千值練搶限定100名75折買「鐵機巧 天火文裝甲」

Sentinel 千值練 還有其友好品牌FLAME TOYS一齊擺攤，而主打的是FLAME TOYS近年熱賣大炒的「鐵機巧」變型金剛系列，最吸引是限量100個75折訂購Optimus Prime Jet Power Aromr 天火文裝甲名額，原價$4099即是平了1千元。

👉想去香港動漫電玩節2023？上01Space預購ACGHK2023入場門票啦（LINK）

其他推薦

由一眾香港玩具廠商組成的HKBTA(HONG KONG BRAND TOY ASSOCIATION)，專用展區集合了大大小小的不同品牌，將新品引薦給入場者。



+ 9

👉動漫節｜高達模型王GBWC2022現場百多款Gunpla參賽作品相片全集

有用資料連結

香港動漫節2023各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/

動漫節門券網上買飛：01空間連結

動漫Cosplay自由行2023相關查詢WhatsApp連結 (只限文字訊息查詢，請勿致電)：LINK