動漫節2023必搶玩具推薦：高達、Hot Toys、變形金剛｜附買飛連結
ACGHK 2023 香港動漫電玩節 2023 將於7月28日（五）至8月1日（二）於灣仔會展舉行！今年有大量商戶參加，會場才有的優惠、限定品多都數不完，以下精選20件必搶推薦，包括多款高達特別色模型、完成品，Hot Toys PS5《Spider-man 2》兩款蜘蛛俠、會場各限300隻！
大量別色高達模型｜食玩《五星戰隊》大連王率先開售
BANDAI 收藏玩具、食玩、景品等單位齊齊參展ACGHK2023，模型方面以2款《水星的魔女》彩色透明版為首，還有MG巴巴托司及突擊高達的 「ECOPLA」環保膠料版本。值得一提是食玩部SMP《五星戰隊》大連王模型，將在會場率先開售，會場買更送剪鉗及SMP Logo立牌仔。（展位: C02）
香港動漫節2023懶人包｜Cosplay自由行登記方法＋附門票網購連結
Hot Toys 闊別三年再玩ACG｜首推1／6 紅黑蜘蛛俠
因疫情影響，曾經每屆都大排長龍的 Hot Toys，3年後終於再參展ACHHK 2023，約2000平方尺展位的強大陣容，展出該公司今年度各款人偶作品。
大家都知，HT在動漫節有兩輪貨品要搶，首先是開展前率先公開的款式：PS5十月大作《Spider-man 2》內一紅一黑MMS 1/6 蜘蛛俠：彼得柏加(高級戰衣2.0)以及麥爾斯莫拉利斯(升級戰衣)，當中紅版過去在香港也是ACG限定版，曾炒至4千幾，今次追加了背部金屬爪、新設計的蜘蛛絲，再加上新造型的Miles，各全球限定3000隻／香港300隻。（展位: F01）
POSE+ metal 兩款別色合金
香港人成立，主打大型合體機械人合金玩具的POSE plus，今年會場除了展出新品的sample，還有兩款舊作改名版，包括《勇者王final》內假天海護使用的全白配色「假勇者王」Gaigar（照圖片睇只推出白色獅王，不連其他合體配件），以及將金屬色改為鮮明紅藍黃上色的《戰國魔神 豪將軍》開播42週年配色版。（Awaken Studio Limited 展位: E27）
千值練搶限定100名75折買「鐵機巧 天火文裝甲」
Sentinel 千值練 還有其友好品牌FLAME TOYS一齊擺攤，而主打的是FLAME TOYS近年熱賣大炒的「鐵機巧」變型金剛系列，最吸引是限量100個75折訂購Optimus Prime Jet Power Aromr 天火文裝甲名額，原價$4099即是平了1千元。
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其他推薦
由一眾香港玩具廠商組成的HKBTA(HONG KONG BRAND TOY ASSOCIATION)，專用展區集合了大大小小的不同品牌，將新品引薦給入場者。
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第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 開放時間／開幾點
每日10am至晚上9pm（8月1日提早在晚上8pm 閉館），詳請可參考本文章
動漫Cosplay自由行2023 如何登記？
本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
Creative Paradise創天同人祭需要另外購票買？
已入場 ACGHK2023 的來賓，參觀CP創天同人祭及同人舞台演出不用另外買飛，詳請可參考本文章