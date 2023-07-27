伊織萌、えなこ絕對是將Cosplayer推上日本大眾傳媒的重要推手，「一隻萌」（花名）多次參加台北電玩節及漫畫節後，暑假 8月1日殺到香港動漫節！



一隻萌8月1日ACG出場

香港動漫電玩節6月26日於facebook確認於2023年8月1日下午 4:15PM-5:45PM於 大會舞台舉行「亞太區Cosplay 嘉年華」，今年有大量知名Cosplayer到港參與演出，當中最具名氣的，必定是日本的伊織萌，另外還有hakken 八犬(馬來西亞)、AOKIJI(法國)、Machi Kaneko(法國)、MOMO(台灣)、HIKO(台灣)、阿兆(台灣)、EJ & Raven(菲律賓)，以及香港代表BaLance、合名Coser團隊 V-Project、 iMOTiON(香港)。👉想買動漫節ACGHK2023入場門票？：（01Space 購票連結）

最新Update！伊織萌動漫節見面會詳情公開

伊織萌的攤位設於Creavtive Paradise GN13號攤，限7.29及7.30兩日，販賣時間為10：30am至18：00pm，購買寫真書套裝（$700／set）就可得到「簽名見面會券」1張，每日派出數量有限，送完即止。

香港動漫節2023懶人包｜Cosplay自由行登記方法／附門票網購連結

伊織萌一隻萌8月1日ACGHK出場

つづく日媒力捧性感Cosplay新血｜伊織萌、Enako 外必識新名字

然而連登討論區卻有人舊事重提她於台灣殘樣出鏡的事件「建議大家google下佢出台灣活動時真相樣衰到PK」指她又老又肥，說她是「日本電子雞」，反被網友譏諷唔識貨：「有肉地先好，正過D地雷妹coser」有人笑言：「建議你到現場睇真人」、「一定大把人圍」、「香港L圍唔圍到千人大圈影相」、「人地專一到有個一齊十幾年嘅男朋友，咁都話人係G」。

Coser女王19年爆起｜天使之環震撼全球

伊織萌1993年1月24日出生，活潑於日本關東區，成名作是一套《Dead or Alive》女主角霞的Cos照，令她在網絡成為世界級紅人，2019年與Enako在同屆C96（Comiket）爆起，她一身「大腿鍊金術師」《萊莎的鍊金工房》以及《FFX》Yuna造型，吸引數千人圍影，人稱「天使之環」，世人理解Coser究竟可以有幾紅。

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伊織萌除了出Cos，上雜誌和電視節目，另一大財路就是她的直播，打扮得相當性感，雖然不會主動開黃腔，但又會自然的說出自己胸已經很大，但不小心穿了令胸部看來更大的胸圍，引人想入非非，而對於「口痕友」的口頭攻擊能輕鬆自然地化解，比如被人說胸很小，但會直接反擊，為人爽快直接，令人看得很自在。

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伊織萌有P沒P差很大！是否過譽？

伊織萌都叫醜？台灣FF展萬人圍影｜網民失望狠批：P很大根本過譽！日本人氣Coser 伊織萌2月參加台北FF同人展，扮演了《SPY X FAMILY》約兒及Hololive人氣直播主，被成千上萬fans圍影，但有人就在台灣一些電視採訪片段中，發現沒有「P圖」的伊織萌樣殘，指她平時只是靠修圖才好看，完全過譽。但亦有網民比較客觀，表示一個外賓來台連續工作數天，樣殘也應該體諒，而且有網民認為是相片燈光、角度問題：「那是拍照問題，你看到本人會發現沒差多少，我之前看過兩次」、「現場看是真的不錯」

@SonicRay46 Twitte相片

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10年戀情被文春曝光｜公開認愛穫網民支持

《文春Online》在2022年3月偷拍到伊織萌與同居男友A氏一起回家，文春事後向伊織萌求證，她決定接受《文春》專訪，報導在3月1日上架後，伊織萌同步發出聲明，證實自己的確有拍拖，並指自己能夠堅持這份工作那麼多年，全靠對方的照顧、體諒和意見。事件公開後雖然有忠粉心碎退坑，但伊織萌正直、敢於認同另一半的舉動，反令更多網友支持，如今伊織的Twitter仍然有138萬追蹤者，人氣絲毫無損。

文春Online網頁截圖

《戀上換裝娃娃》伊織萌與網民齊Cos性感女主角

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