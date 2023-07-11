高達《水星的魔女》以大團圓結局收工，網評好壞參半。最大問題是幾部在劇集尾聲出場的機體，比如「戰騎高達」本來造型超具霸氣，竟不是型男古爾，而是他的中二病傻仔弟弟尼路駕駛，打幾分鐘就完場，浪費了出色的機體設計。有見及此，連登動漫台有人就提出「咁多部高達機體入面，有邊幾部比劇情浪費咗嘅好機體」這個討論。



戰騎高達｜BBQ結局冇表現模型滯銷

戰騎高達在《水星》第2季早就預告出場，但23集竟是由古爾的弟弟尼路駕駛，一場戰鬥雖短但表現還算出色，展示了大劍型子機的各種裝備方式，其實是頗成功的模型推廣。然而此機卻沒有在24集再出戰，只成為高達卡利班召喚出來的「麻雀腳」，最終毫無表現就被粒子化消失了，難免影響了模型銷量。

戰騎高達設計師形部一平繪畫的插畫。

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戰騎高達（右1）最終未有太多表現，就成為高達卡利班的麻雀腳，粒子化消失。

雖然也可能是BANDAI決心打擊炒家、大量啤貨派貨，但平時《水星》主角們使用的高達款式模型，出貨半日就全香港售罄。HG 1/144 戰騎高達模型於7月6日派貨後，竟連續4日都能輕鬆買到！（其實大家都買到，是好事呢）

位於旺角的YM Studio，在7月9日星期日仍然有HG戰騎高達供應，貨量十足。（YM Studio FB圖片）

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鐵騎高達｜放了進迷你倉？

同為《水星》中冠名為高達的機動戰士，由複製強化人伊蘭4號／5號駕駛的鐵騎高達，自自4號去世、伊蘭5號騎劫風靈失敗，幾乎死於Permet links 的精神污染後，5號就拒絕再駕駛高達型機體，原本由新人稻田航設計的鐵騎高達，還安排了5號專用的「雙槍版」，都沒有機會再出場（也未出模型），難道放了進迷你倉？

本來伊蘭45號專用的「雙槍版」鐵騎高達沒有太多機會出場。

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命運高達｜駕駛員得罪導演

《Seed Destiny》原定由飛鳥真先座Impulse Gundam（衝擊高達）後轉用Destiny Gundam（命運高達）當主角。有傳真的配音員鈴村健一得罪了導演福田己津央，後者決定改用基拉當主角，不單飛鳥真被「路人化」，原先一機兼具最強矛與盾，可打出閃光掌，又有長砲長劍、甚至有光之翼，最後表現完全被SF及IJ兩部翻新舊改比下去。

笑還笑，Metal Build Destiny Gundam 比正義高達銷路和人氣都高很多呢。

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救世高達｜唯一名場面削人棍

阿斯蘭在《Seed Destiny》中的專機 Saviour Gundam ，此機最知名的一場戲，只是被爆SEED的基拉駕駛Freedom Gundam，斬手斬腳被「削人棍」。之後再安排飛鳥真Impulse Gundam打敗Freedom，成為一種用來表達戰鬥數值的道具。

Saviour Gundam 被爆SEED的基拉駕駛Freedom Gundam，斬手斬腳被「削人棍」

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Double X高達｜收視差無人氣

已不是欠缺機體本身的戰鬥名場面，而是當年《X高達》收視低迷太少人收看，明明比Freedom更早有孔雀開屏背翼，人氣卻始終不上不下。

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高達巴力｜你敢違抗擁有巴力的我嗎

《鐵血的孤兒》2期尾聲，吹到此機一出能平定天下的巴力高達（又名巴耶力高達／主魔高達），還有人預測機體有神秘能力可以控制阿賴耶識系統的MS。誰知「朱古力」麥基利斯把它拿到手後，發現它不過是一種類似「傳國玉璽」的象徵，除了一句中二病對白「你敢違抗擁有巴力的我嗎」成為meme圖，機體表現平平。

巴力高達（又名巴耶力高達／主魔高達）

你敢違抗擁有巴力的我嗎

神龍高達｜一日最衰都係五飛

《高達W》中駕駛神龍高達的張五飛，因性格暴躁、行為唔用腦，人氣屬五子中最低，後來連BANDAI也當五美是傻仔，5部高達其他4部都已HG模型重製，硬是神龍高達HG要拖5年，成為不少高達模型迷的笑柄。

5部高達其他4部都已HG模型重製，硬是神龍高達HG要拖5年，成為不少高達模型迷的笑柄。

風車高達｜單純玩嘢

在《機動武鬥傳 G高達》中，不同的國家都有專屬的高達，比如新西班牙就牛牛、新希臘就宙斯，而新荷蘭的代表機體就非常玩嘢，有Mk 1至Mk 39共39部量產型「風車高達」，心口風車絕招「荷蘭台風」威力強大，但玩嘢成份太重，沒有太多商品化機會。

新荷蘭有39部量產型「風車高達」，與挪威的人魚高達組成特攻隊。

(原文：連登討論區動漫台)