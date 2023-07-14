全國交通一卡通3步入iPhone，全中國用Apple Pay即搭地鐵巴士，方便過八達通｜現時返中國內地，乘地鐵或巴士時都要準備不同的手機乘車碼搭車，非常麻煩。其實早在2021年，國內推出了全國交通一卡通（交通聯合），一張卡可以通行全中國300個以上城市，乘搭不同的交通工具，包括地鐵及巴士等。雖然香港八達通早前指將會加入交通聯合，不過最快都要今年第二季才實行。其實大家只需要有iPhone，就可以簡單出「全國交通一卡通」，放入wallet內，隨時可以好像八達通般，一拍卡就可以全國地區入閘，非常方便。



全國交通一卡通已經通行全國多達327個城市以上地區，只需要一卡便可以在深圳、廣東、上海甚至北京等城市，用作交通拍卡之用。如果大家是iPhone用家，可以隨時在手機內出卡，然後放入wallet內後，隨時一拍手機即入閘或上巴士，與八達通於香港搭車同樣方便。不過要出卡要有一樣注意的地方，下文為大家詳盡解說。

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記者實試於深圳可以利用此上海交通卡乘地鐵。

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如何在iPhone內加「全國交通一卡通」👇👇

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基本上要在iPhone上加全國一卡通難度不算太高，不過唯一最麻煩是只可以利用Wallet內的銀聯信用卡來出卡，一般VISA、MASTER或AE都不出卡或增值，因此大家如想出這張交通卡，首先要準備對應「云閃付」的銀聯信用卡才可，如中銀、東亞及Wewa的銀聯卡都用得到。

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