淘寶包裹二維碼詐騙｜港人愛淘寶乃眾所周知，不知各位在收到從內地寄出包裹時會否留意到包裹上總會有不同形式的貼紙或標籤？



除了寄件人、收件人的資料以外，這些標籤上還會有大量其他廣告，當中有不少是二維碼（網上圖片）

除了寄件人、收件人的資料以外，這些標籤上還會有大量其他廣告，當中有不少是二維碼，提示用戶可以「掃碼抽獎」、或聲稱贈送不同禮品等等。但其實這些二維碼分分鐘是騙徒設下的陷阱，用手機掃描後隨時損失慘重！

內地網民收陌生快遞、「掃碼兌獎」二維碼藏騙局

近月在中國內地網站有大量網民回報，指他們接連收到陌生快遞，打開一看全是未曾訂購的商品，包括手機支架、刮刮樂等日用品；物品本身尚算實用，但重點在於這些快遞包裹上都貼有「中獎」的標籤或刮刮卡，上面印有二維碼，聲稱掃描後可以兌換獎品或現金紅包，但事實卻是騙財陷阱。

就在 7 月 13 日，上海閔行公安分局發布緊急預警，指有人刮刮樂中獎後，掃碼兌換了 10 元紅包，被誘導下載了「金盈APP」做任務，最終被騙 5 萬餘元人民幣。

上海有男子「中招」、慘被騙 5 萬多元人民幣（圖 上海閔行公安分局）

香港淘寶都有可能「中招」？

其實這類型的二維碼騙案已非新事，早在數年前已經時有聽聞，除了誘導用戶以手機掃描下載 Apps 作詐騙用途之外，亦曾有消息指出掃描後會帶用戶進入一個問卷網站，同樣是以禮物／現金等作誘餌，讓用戶輸入不同的個人訊息，輕則將資料賣給大企業作營銷用途，重則有可能利用個人資料作進一步的詐騙。

在淘寶運來香港的快遞包裹上，有不少這類型的二維碼（網上圖片）

而隨著淘寶網購的興起，香港人接觸到這些可能載有危險連結的二維碼之機會大增，故各位讀者切記，千萬不要隨便掃描不明來歷的二維碼，另外在棄置貼有可疑標籤的包裹時，最好將二維碼（當然還有你的個人資料）塗掉，以免帶有「中獎」字眼的二維碼又令他人上當。