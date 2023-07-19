Pokemon Sleep 下載連結、玩法解構｜Pokemon (寵物小精靈/ 精靈寶可夢）作為任天堂旗下的IP非常長壽，在手機界也是相當活躍，年前推出的 Pokemon GO 依然是不少人每日都在玩的成功作品。



Pokemon Sleep 即日上架 2 大手機平台

而就在今日（7月19日），Pokemon 系列的手遊新作《Pokemon Sleep》就突然在兩大手機平台 Android / iOS 上架。據說 Pokemon Sleep 與其他手機遊戲有著極大分別 - 是一款睡著玩的遊戲，究竟有何吸引之處？以下這篇文章就來為大家解惑。

Pokemon Sleep 其實是另類睡眠監察App？

與不少 Pokemon 系列的遊戲一樣，Pokemon Sleep 的遊戲目的較為收集向 － 要集齊不同 Pokemon 的「睡姿」。

據說不同精靈都會有數個不同的「睡姿」，比卡超就有以上的 3 種（圖 Pokemon Sleep）

據說不同精靈都會有數個不同的「睡姿」，而玩家要一見這些可愛的姿勢，只能通過一個途徑，就是「睡覺」。

Pokemon Sleep 表面上是一個遊戲，但其實骨子裡卻是一個以改善睡眠為目的睡眠監察 App，玩家只需要在睡前將手機接上電源、打開 Pokemon Sleep，再將手機屏幕朝下放在床上／枕邊，Pokemon Sleep 就會自動紀錄玩家的睡眠，並且會加入助眠音效及智能鬧鐘，幫助玩家提升睡眠質素。

Pokemon Sleep 在玩家睡醒後自動計算「睡眠分數」，睡眠時長、翻身次數、有否打呼等等行為，都會對睡眠分數構成影響。

睡眠時長、翻身次數、有否打呼等等行為，都會對睡眠分數構成影響（圖 Pokemon Sleep）

而根據用戶的睡眠模式，不同類型的精靈就會在日間出現在遊戲中，與卡比獸結伴同眠，玩家就可以趁機拍下牠們的「睡姿」了。

據說遊戲中出現的精靈會根據玩家的睡眠而有所不同，由「淺眠」到「深眠」分別有 3 種不同的類型

至於作為一眾 Pokemon 中的「睡眠名物」卡比獸，在遊戲中就擔當起主角的角色，除了夜間與玩家一同睡眠，日間亦可以餵食樹果以積蓄能量，其「睡意之力」會與玩家的睡眠分數相乘，令卡比獸得以成長，並在周末帶來更多珍稀的 Pokemon 睡姿。

Pokemon Sleep 下載連結

Pokemon Sleep 即日起已經在兩大手機平台 Android／iOS 上架，以下為 App 下載連結👇👇👇

Pokemon Sleep iOS 下載連結

Pokemon Sleep Android 下載連結