Wi-Fi 7 路由器香港開賣｜在相對過渡性的 Wi-Fi 6E 制式出台之後一年，Wi-Fi 7 制式亦已經整裝待發，相關的裝置在香港市場陸續發售，除了小部份支援 Wi-Fi 7 的手機、電腦已經上市，作為網絡骨幹的 Wi-Fi 7 Router（路由器）亦已經得到香港通訊辦 OFCA 的發牌許可，於下個月就在香港公開發售。



Wi-Fi 7 預計是 2023 年下半年起的主要網絡制式，趁此機會，各位有心想要升級家中網絡速度的用戶可以先了解一下甚麼是 Wi-Fi 7、以及 Wi-Fi 7 的優點主要在哪。

Wi-Fi 7 三大技術優勢

Wi-Fi 7 亦即為 IEEE 802.11be 制式，技術上採用了由 Wi-Fi 6E 開始新增的 6Hz 頻段，而且將過往的網絡傳輸技術都再增強，例如上代的 1024-QAM 提升至 4096-QAM，8x8 MU-MIMO 提升至 16x16 MU-MIMO 等等，綜合多種提升，Wi-Fi 7 制式對比以往的 Wi-Fi 的技術優勢大致可以整理為 3 點👇👇👇

【1】更高傳輸量

在以往的 Wi-Fi 制式，即使是加入 6GHz 頻段的 Wi-Fi 6E，在連線時裝置仍只能用其中一個頻段。至於 Wi-Fi 7 就加入了MLO多頻聚合傳輸技術，首次可以同時讓裝置連接 2.4GHz、5GHz 及 6GHz三個頻段，徹底利用頻譜資源。

Wi-Fi 7 加入了MLO多頻聚合傳輸技術，首次可以同時讓裝置連接 2.4GHz、5GHz 及 6GHz三個頻段

加上可以盡用 6GHz 頻譜的 320MHz 頻寬，Wi-Fi 網絡的最高吞吐量由上代 Wi-Fi 6E 的 9.6Gbps 提升至 46Gbps，是上代 Wi-Fi 6E 的 4.8 倍。

【2】更低延遲

Wi-Fi 7 首次加入了 16×16 MU-MIMO

Wi-Fi 7 首次加入了 16×16 MU-MIMO，又即是將空間串流的數量從8個增加到16個，與 WiFi 6、6E時的 8x8 MU-MIMO 相比，Wi-Fi 7 的物理傳輸速率翻倍，同時由於串流數的增長，在同一網路內裝置傳輸時因為頻道擠擁而產生的延遲就更少出現。

【3】舊裝置一樣用到新制式

即使舊裝置只支援 Wi-Fi 5、6、6E，也能享受 Wi-Fi 7 的連線優勢

Wi-Fi 7 其中一個獨立於以往各代的優點，在於它可以向下兼容，即使目前的用戶手上的手機或其他裝置不支援 Wi-Fi 7，配合 Wi-Fi 7 獨有的 Mesh Backhaul Aggregation 技術令舊有的手機即使只能連接到 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 的其中一條譜段，也能享受 Wi-Fi 7 的優勢。

全港首系列 Wi-Fi 7 Router 下月＄2999 起發售

TP-Link 即將在香港發售 Wi-Fi 7 系列路由器（蔡浩騰 攝）

在理論上而言，Wi-Fi 7 在傳輸速度、穩定性對比起以往各代 Wi-Fi 有頗多的提升，相信有不少用戶都躍躍欲試。不過需要留意，與年前的 Wi-Fi 6E 制式 Router 一樣，目前在香港市面要販售 Wi-Fi 7 制式的 Router，由於需要動用到 6GHz 頻段，發售前需要向通訊辦申請 HKCA1081 認證。

而 TP-Link 在稍早前就率先搶佔「頭啖湯」、舉行了 Wi-Fi 7 的新品發布會，並公布了 3 款即將在 8 月時份上市的 Router 產品，售價由＄2999 起，型號及價格分別為👇👇👇