暗黑破壞神4 Diablo4第1賽季更新遭海量負評 有玩家氣憤至刪Game｜《暗黑破壞神4》Diablo 4的第一個賽季「惡疫魔」將在7月21日開始，而遊戲亦在稍早時釋出了對應新賽季的1.1版本更新，新獨特裝備、傳奇精華和大量平衡修正已同步上線。一般而言遊戲有新內容推出都是玩家最歡迎的事情，但《暗黑破壞神4》今次更新卻引起廣大玩家極度不滿，在外國Reddit討論區以及台灣巴哈姆特等多個玩家社群均「大炎上」，甚至有玩家表示已直接刪除了遊戲。



Diablo4第1賽季「惡疫魔」推出在即 平衡改動卻令玩家極不滿

為配合即將開跑的暗黑破壞神4 Diablo4第1賽季「惡疫魔」，暴雪官方在早前推出了1.1.0a版本的更新檔，根據官方更新資訊，《暗黑破壞神4》1.1.0a版主要新內容便是6件新獨特物品（暗金裝）與7個新的傳奇精華；新的暗金裝只能於「階級IV」（世界4）取得，而傳奇精華則可以在任何世界階級當中取得，另外也修正了之前可以打出天文數字傷害的bug。

Diablo 4在Metacritic上的玩家評分已跌穿3分至2.9分。https://www.metacritic.com/game/pc/diablo-iv

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然而1.1版本的職業平衡及整體環境改動都遭到玩家一致負評；暴雪基本上將所有職業的所有流派都大為削弱；而且削弱方式並非是修改技能的數值，而是將裝備傷害、爆擊傷害、易傷傷害、冷短縮短等核心屬性減少，因此一些職業的個別技能雖然有所加強，但整體而言全職業的強度都下降不少。開發團隊則表示「這些更動對遊戲整體的健康是必要的」。

https://www.reddit.com/r/diablo4/

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在5個職業之中法師是重災區，有巴友在巴哈姆特討論區上發帖文享自己的寒冰裂片法師，在改版前一個技能可以打60~100萬，改版後瞬間變成10~20萬，一下子沒有了七至八成傷害。最黑色幽默是法師本來已經屬於弱勢職業，仍再大砍一刀實在令人費解；不少玩家調侃官方等於直接將法師從遊戲中刪除。

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=75105&snA=13355&tnum=6&subbsn=8

有趣的是在1.1版本中新增的法師獨特裝備，效果是能將玩家傳送到附近的隨機位置，因而被玩家拿來做成迷因，將玩家傳送到其他遊戲如PoE流亡黯道、Baldur's Gate III柏德之門3等。

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=75105&snA=13399&tnum=1&subbsn=8

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除了職業強度之外，其他遊戲內容及機制的改動亦令玩家不滿：首先地獄浪潮一直以來都已經被投訴怪物太少又不密集、難以收集畸變燼焰來開寶箱，而官方的回應則是將獎勵最好的「神秘苦痛贈禮寶箱」由原本175個增加到250個畸變燼焰才能開啟。

玩家在地城中面對的敵人動態等級亦會改動，開發團隊表示發現很多厲害的玩家能打倒等級遠高於自己的敵人，認為會影響長期的遊戲健康，因而他們決定下修防禦屬性的效果，並下調了玩家越級打怪所獲得的經驗加成。簡言之就是敵人等級減少、越級打怪更難、經驗值也更少，玩家練等效率會比之前下降不少。

https://news.blizzard.com/zh-tw/diablo4/23964909

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就今次改版的調整團隊表示「會持續評估社群的意見回饋以調整戰鬥機制」，但實際上很明顯團隊並沒有真的在聆聽玩家意見，因為自遊戲推出以玩家一直要求改善的地方，在1.1更新中一個都沒看到：像是更多的儲物箱空間、Gear Set功能、快捷重點巔峰技能、坐騎系統改善等一個不見，實在很難令人相信團隊有在「聆聽玩家意見」。

https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1534xpo/nice_patch_notes_good_thing_they_fixed_almost/

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固然整個更新也不是沒有好消息，一些內容像是地圖探索和莉莉絲祭壇解鎖獎勵由帳號中所有角色共享、怪物走動量減少令近戰職業更易處理、低語古樹經驗獎勵提高等都是正面改動；然而相比起遊戲削弱玩家的部份無疑是杯水車薪。

記者感覺《Diablo 4》開發團隊的思維仍是有些太傳統，讓人認為團隊是想藉著減低玩家整體強度及資源入手量，來強行延長遊戲壽命和玩家的遊玩時間。但現在已經是2023年了，即使《Diablo》系列仍有很多忠粉狂迷，但記者亦十分相信今時今日願意/能夠像廿多年前打MMO般、每天十多個小時坐定定瘋狂刷怪刷等刷副本的玩家數量，肯定比以往大為減少。

有玩家表示今次實在受不了暴雪，已直接刪除遊戲。https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/153551y/honestly_im_just_deleting_the_game_i_think/

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確實當一些流派表現過強時，對遊戲環境是並不健康需要修正；但在下修的同時也可考慮提升其他流派的表現來達到平衡，選擇讓「大家一起爽」而非「人人受罪」。這樣可能會令玩家較快完成整個賽季的內容，但也不一定是壞事；看看很受歡迎的MMORPG《FF14》，每次改版大家打完今期新內容就可以各自休息，到下次改版時才再回來玩；對現實生活忙碌的玩家來說會方便和貼心得多，負擔減少之下反而更容易令人長期保持遊玩。

然而團隊在今次更新中，卻執意要減低玩家整體強度和效率，令遊戲過程變得更「肝」、更花時間、更無趣，讓玩家要花更長時間來升級和到達後期，似是以之來掩飾遊戲根本沒多少實際新內容帶給玩家。一般而言應該要讓玩家感到興奮的第一個大型更新，卻面臨如此窘境，實在令人擔心遊戲接下來的發展及耐玩性。