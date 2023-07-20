iPhone相簿暗藏神秘功能惹熱議　網揭神用途：吵架、偷情一鍵搞掂

科技日新月異，出門玩不必帶相機，手機隨手一拍就非常好看，iPhone也有許多關於攝影的小技巧，像是景深、調色等等，近日還有網友發現，iPhone相簿有一個隱藏功能。對此，不少網友曝光其用途，還有人說這功能在情侶分手後超好用。



▼▼▼iPhone相簿有甚麼神秘功能？▼▼▼

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iPhone相簿隱藏功能

一名女網友在Dcard發文，表示她近日打開iPhone相簿時，發現照片選項中竟然有個「減少此人出現」的功能，讓她覺得好笑又好奇，因此詢問大家「這啥啦哈哈哈！相簿有這功能幹嘛？」

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「我是覺得偷情用的啦！不然有時候iPhone會很賤的跳出精選照片」、「喜歡拍朋友醜照，但不想一直看他醜臉」、「情侶吵架感覺很好用」、「這功能也太好笑，之前都沒有注意」、「分手後可以用」、「前陣子發現這個功能馬上使用，因為前男友是高中同班同學，我有一堆跟班上的合照，不想刪班上合照，但apple又會自動搜尋人臉跳出來」、「我是用在過世親人的照片上，看到會想哭，但又捨不得刪除這樣」。

如何使用「減少此人出現」功能？

Apple官網顯示，iPhone可識別照片中的面孔，並將其分類到「人物」相簿中。若你為面孔加上名稱，就可以依人員名稱來搜尋照片。

1）打開「人物」相簿，點一下你想較少看到的人物面孔。



2）點選右上角「…」按鈕，並按「減少此人出現」或「永不出現這個人」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone相簿藏「1隱藏功能」！網揭神用途：偷情時可以用】