iPhone 14系列推出快將一年　如今成為美國最暢竟然是慢熱的它

去年九月蘋果發表 iPhone 14 系列，當中以改換動態島開孔屏的 iPhone 14 Pro、14 Pro Max 最吸引果迷注目；而標準版 iPhone 14 因廠方政策並未升級至最新 A16 仿生晶片、加上大屏機型 iPhone 14 Plus 推遲開售時間，讓當日發表時未獲太大關注。



然而產品開售時起步較慢，似乎未必代表最終銷售結果；較早前外媒展示了來自市場調查機構 CIRP 報告，其記錄了 iPhone 14 系列由 22 年 9 月到 23 年 6 月的市佔率變動情況，其中推出時未成為重點關注對象的 iPhone 14，去年 9 月開售時僅獲美國市場 4% 佔有率，但在大半年後 23 年 6 月，裝置市場表現大幅上揚，獲達 24% 市佔率，力壓起步更佳的 iPhone 14 Pro（21%）跟 14 Pro Max（22%）。

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出眾銷售成績讓 iPhone 14 系列在美國市場，截至 23 年 6 月為止擁有高達 79% 賣出 iPhone 銷售比例，直逼紀錄保持者 iPhone 7 的 81%。據 CIRP 報告指出，iPhone 14 市佔率急增成功因素眾多，隨因消費者手中裝置輪換期已至，當地運營商將 iPhone 14 分期由 24 月延長至 36 月，拉近與舊型號月供價差，似乎亦是原因之一。

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