Samsung GalaxyTab S9平板實機試｜頂級規格、新增水中寫字功能？

撰文：蔡浩騰
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Samsung Galaxy Tab S9 實機上手試｜Samsung 在今日（7月26日）於其「主場」南韓首爾舉行 Unpacked 新品發布會，而今次的發布陣容與上年相似，除了大小摺機 Galaxy Z Fold5、Flip 5 之外，還有旗艦平板 Galaxy Tab S9 系列的三個型號，《香港01》科技玩物記者就在首爾現場進行實機試玩，以下就與各位分享速試後感。

Galaxy ZFold5／Flip5摺機登場！Samsung Unpacked四大新品懶人包

Galaxy Tab S9 旗艦平板更新、三大尺寸試玩

今次 Samsung Galaxy Tab S9 系列依然是以三個不同尺寸的型號（林勇 攝）

今次 Samsung Galaxy Tab S9 系列依然是以三個不同尺寸的型號應市，從最細到最大分別為：

－Galaxy Tab S9（11 吋屏幕）

－Galaxy Tab S9+（12.4 吋屏幕）

－Galaxy Tab S9 Ultra（14.6 吋屏幕）

在規格上，Galaxy Tab S9 系列可以被視為 Galaxy S23 的放大版本，處理器一樣為 Qualcomm 專為 Samsung 機種提供的 Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy，性能屬於目前 Android 平板市場的一等一級數，而 Samsung 亦首次為其加入了 Vapor Chamber 散熱系統以應對高階處理晶片散發的熱量。

Samsung 首次為 Galaxy Tab S9 系列加入了 Vapor Chamber 散熱系統以應對高階處理晶片散發的熱量（林勇 攝）

在屏幕方面，由於今代正式使用了與 Galaxy S23 系列同樣的 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，最高更新率達到 120Hz，同時因為亮度最高可以達到 1750nits，有助用戶在陽光下都能夠看得清楚，同時在場所見屏幕的反應夠快之餘，對比度亦相當不俗，又支援 HDR10+，加上四單元的立體聲喇叭，可以提供不俗的影音體驗。

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 放在 S8 Ultra 旁邊，可以見到 S9 Ultra 的屏幕有更強的亮度、可以顯示更多的細節（林勇 攝）

S Pen 加入支援 IP68、水底寫字新功能

今代除了性能方面的加強以外，Samsung 特地強調今代 Galaxy Tab S9 系列三機以及 S Pen 都支援了 IP68 防水防塵，而亦因為如此，用戶即使將 Galaxy Tab S9 放在水下時，依然可以用到 S Pen 進行手寫／繪畫輸入，實用性見仁見智，然而的確是 Android 平板中甚少見到的功能。

對於會將平板拿入浴室使用的用戶而言，「水下可用 S Pen 輸入」的確是一倘不可多得的新功能（林勇 攝）

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