Samsung GalaxyTab S9平板實機試｜頂級規格、新增水中寫字功能？

Samsung Galaxy Tab S9 實機上手試｜Samsung 在今日（7月26日）於其「主場」南韓首爾舉行 Unpacked 新品發布會，而今次的發布陣容與上年相似，除了大小摺機 Galaxy Z Fold5、Flip 5 之外，還有旗艦平板 Galaxy Tab S9 系列的三個型號，《香港01》科技玩物記者就在首爾現場進行實機試玩，以下就與各位分享速試後感。



Galaxy Tab S9 旗艦平板更新、三大尺寸試玩

今次 Samsung Galaxy Tab S9 系列依然是以三個不同尺寸的型號（林勇 攝）

今次 Samsung Galaxy Tab S9 系列依然是以三個不同尺寸的型號應市，從最細到最大分別為：

－Galaxy Tab S9（11 吋屏幕）

－Galaxy Tab S9+（12.4 吋屏幕）

－Galaxy Tab S9 Ultra（14.6 吋屏幕）

在規格上，Galaxy Tab S9 系列可以被視為 Galaxy S23 的放大版本，處理器一樣為 Qualcomm 專為 Samsung 機種提供的 Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy，性能屬於目前 Android 平板市場的一等一級數，而 Samsung 亦首次為其加入了 Vapor Chamber 散熱系統以應對高階處理晶片散發的熱量。

Samsung 首次為 Galaxy Tab S9 系列加入了 Vapor Chamber 散熱系統以應對高階處理晶片散發的熱量（林勇 攝）

在屏幕方面，由於今代正式使用了與 Galaxy S23 系列同樣的 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，最高更新率達到 120Hz，同時因為亮度最高可以達到 1750nits，有助用戶在陽光下都能夠看得清楚，同時在場所見屏幕的反應夠快之餘，對比度亦相當不俗，又支援 HDR10+，加上四單元的立體聲喇叭，可以提供不俗的影音體驗。

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 放在 S8 Ultra 旁邊，可以見到 S9 Ultra 的屏幕有更強的亮度、可以顯示更多的細節（林勇 攝）

S Pen 加入支援 IP68、水底寫字新功能

今代除了性能方面的加強以外，Samsung 特地強調今代 Galaxy Tab S9 系列三機以及 S Pen 都支援了 IP68 防水防塵，而亦因為如此，用戶即使將 Galaxy Tab S9 放在水下時，依然可以用到 S Pen 進行手寫／繪畫輸入，實用性見仁見智，然而的確是 Android 平板中甚少見到的功能。

對於會將平板拿入浴室使用的用戶而言，「水下可用 S Pen 輸入」的確是一倘不可多得的新功能（林勇 攝）

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