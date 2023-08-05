YouTube 老高涉抄襲｜在目前的華語YouTube 頻道中，「說書類」的影片相當受歡迎，而當中又以《老高與小茉》為當中的頂流份子，其內容以不同的都市傳說及科普話題為主，每條影片都可以吸引過 200 萬的廿觀看數字。但近日就有人踢爆老高的影片內容涉嫌抄襲，甚至連表達方式都是照搬日本的頻道，令觀眾大感震驚！



老高為流量照抄日本YouTube影片？

YouTube 頻道《藍泉媽媽》指控老高靠抄上位（YouTube 截圖）

YouTube 頻道《藍泉媽媽》近個多月來連發兩段影片，明確指控華語頂流級別的另一頻道《老高與小茉》，其中最嚴重的指控，莫過於指老高的影片內容照搬其他日本影片，其不單文本極相似，就連影片部份都是將他人的原裝影片剪接照搬，而且還多次進行截圖提出證據。

除了抄襲之外，《藍泉媽媽》的主持認為老高的最大問題出於只為流量而不擇手段，在抄襲影片之後，會為影片建立一個以熱門關鍵字為基礎的標題，以 YouTube 算法吸引流量，但當播放數字到一定程度之後，老高就會立刻修改標題及縮圖，避免有人在後來發現抄襲的真相。

老高其中擅長的一招，是在影片加入大量熱門關鍵字，務求影片在 YouTube 算法中跑出（YouTube 截圖）

《藍泉媽媽》又指出老高的影片在照搬日本影片內容後並未有加入任何自己的發想，整體尤如鸚鵡學舌一樣，未能為觀眾提供更完整的價值。

另一方面，《藍泉媽媽》似乎已經預定會製作一系列狙擊老高的影片，在剛上傳的影片中，就預告將會在未來的影片中提出證據證明老高會員制T-shirt 商品有明顯抄襲，同時又透露老高頻道中的一大賣點 － 老高與妻子小茉的互動，其實也是從其他影片中照搬過來的鋪排。

《藍泉媽媽》反被批蹭老高流量？

《藍泉媽媽》的影片在網絡上逐漸發酵，網民亦紛紛加入討論，而雖然今次《藍泉媽媽》提出的證據基本已經指向網絡內容創作者的死罪－「抄襲」，但網上的討論依然分為兩大對立面。

一方面當然有不少人附和《藍泉媽媽》的觀點、認為老高的而且確是有抄襲，應該出來承認及負責，但另一批人士就認為老高的 YouTube 頻道由走紅開始就是以「說書人」為主要定位，其內容是否原創其實並非重點，關鍵在於他能否將搜集得來的二手材料整理得更有趣、更吸引觀眾，更有人認為《藍泉媽媽》只是眼紅老高的頻道靠抄襲成為頂流，故才針對其發起攻擊。

老高親認：所有內容均非原創

老高親自承認：全部內容均非原創（Youtube 截圖）

在半天的爭論之後，老高方面亦在 YouTube 社群中發文，當中明確承認：不光是一條影片，頻道中的所有內容都出自網絡及書籍，而老高只是將這些公共訊息集合起來向公眾發放。

老高的聲明雖然顯得落落大方，但文字間還是見到有一定情緒，「如果你追求原創，請移步自創。」，言下之意即叫介意他參考其他材料剪輯成影片的觀眾不用再繼續觀看。