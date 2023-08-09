跑車浪漫旅Gran Turismo電影入場前必知5大看點＋影評（微劇透）｜Gran Turismo跑車浪漫旅是PlayStation皇牌模擬賽車遊戲，由知名製作人山內一典先生率領的Polyphony Digital製作團隊，PS1至PS5已推出多集作品。以超真實賽車體驗為題材，深得不少賽車愛好者歡迎。幾年前，Sony公布將GT真人電影化後，仍不知道究竟會以什麼題材來拍攝，後來得知原來電影以其中一位GT Academy畢業生Jann Mardenborough的真人真事故事改篇，非常熱血、有趣！就讓記者為大家盤點入場前必知的5個重點吧！



GT跑車浪漫旅電影以真人真事改篇，由一個打機的小伙子成為真正賽車手的故事。

重點1GT Academy是什麼？

GT Academy由Nissan和Sony PlayStation於2008年合作創辦，它以《Gran Turismo》遊戲命名，提供給玩家真實的職業賽車生涯機會。參賽者先在GT遊戲中進行網絡預選後再參加線下國家總決賽。優勝者將前往英國Silverstone Circuit Race Camp進行為期一周淘汰賽。參賽者將面臨賽道內外的各種測試和挑戰，最終評選GT Academy優勝者。而優勝者將獲得參加Nissan的車手培訓計畫，在專業車隊幫助下提升技能以獲取國際賽車執照。更為優勝者提供參加國際賽事，如杜拜24小時耐力賽等的機會，實現從機迷

到職業車手的轉變。從2008至2016年，GT Academy共舉辦8個賽季，當中電影故事主角Jann Mardenborough便是其中一位優秀車手，更實現了賽車夢想。

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GT Academy曾孕育出不少車手

重點2主角Jann Mardenborough

電影講述的主角，Jann Mardenborough是一位現役英國職業賽車手，他於2011年成為最年輕的GT Academy比賽優勝者，因而獲得了代表Nissan參加Dubai 24小時耐力賽的機會。之後他參加了歐洲三級方程式錦標賽、GP3系列賽和GP2系列賽。不過2015年3月28日，他駕駛的GT3組Nissan GT-R Nismo賽車在紐柏林賽道中失控翻車，更飛越護欄撞及觀眾席，雖然Mardenborough本人並無大礙，但仍造成1死多傷。電影最後更提及他與同伴們參加LE MANS 24小時耐力賽，取得佳績。

2016年之後，便開始參加Super GT和Super Formula錦標賽，於Super GT的GT300組別取得勝利並有機會爭奪總冠軍。2017年加入GT500組別，至今仍在參賽。

原型Jann Mardenborough主角

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重點3山內一典

山內一典－日本知名賽車遊戲遊戲《Gran Turismo》開發者，他自小熱愛汽車，大學期間學習汽車設計與機械工程，畢業後曾在本田技研工業擔任汽車設計師。1992年山內一典加入Polyphony Digital開始主導開發《Gran Turismo》，由他一手打造了真實競速模擬遊戲。在山內的領導下《Gran Turismo》系列以其超真實的畫面及物理模擬見稱，全部作品總銷量超過9000萬份，PlayStation平台最暢銷的系列之一。電影中，「山內一典」當然也會登場，但只是由另一位日本演員扮演擔當。

山內一典在電影中客串了一個角色，令人十分驚喜。

重點4星光熠熠配角

電影故事除了Jann Mardenborough由英國年青演員Archie Madekwe擔任外，當中兩位主要角色，都是由星光熠熠的荷里活演員擔任。包括《魔戒》神射手精靈王子勒苟拉斯Orlando Bloom演出Danny Moore一角（賽車單位的Marketing executive，推動GT Academy的重要角色）；以及劇集《怪奇物語》中演出的David Harbour，他所演出Jack Salter，即是主角Jann的訓練員。

重點5最佳行走路線是什麼？

在電影故事內，不時會提及比賽時的最佳行走路線是什麼？其實如果有玩GT的玩家一定會知道，遊戲中可以設定「行走輔助路線」比賽，以最基本行走的概念「out－in－out」的方式入彎，以最安全及理論上較佳的行走路線，來爭取最好的時間。而電影故事中，主角為了可以超越其他賽車手時，決定冒險不行走（所謂的）「最佳路線」，由自己創出更冒險而更快速的路線。

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電影中不時模擬有如打機時的畫面，令機迷投入度大增。（GT遊戲圖片）

GT跑車浪漫旅 影評觀後感

身為遊戲《Gran Turismo》的fans，一知電影上畫當然第一時間入場去睇。以真人真事改篇而言，電影故事講述一位只是宅在家的機迷，最後成為真正車手的經歷時，的確令人感到熱血非常。尤其是當中比賽時的場景，在戲院的大熒幕下看著有如遊戲的第三身視覺比賽，就算是觀眾都可以能體驗主角於比賽時的刺激感，投入度大增。故事方面，就有如「王道漫畫」故事般套路，由一位少年的成長故事，原本非常順景的職業生涯令主角日漸信心大增，但因發生突如其來的意外後對主角嚴重打擊而墜入人生低潮，最後看著他因朋友的支持，以友情、熱血重新上路，完成艱難的利曼24小時比賽，亦令人感動。

熱血非常的精彩賽車場面

+ 4

不過，要說缺點就要提及配角們的刻劃不足，一手好牌之下，卻沒有什麼太出彩的場面，尤其Orlando的車隊經理一職，不時作出有如「丑角」的搞笑擔當，實在是令人意想不到。另外電影中，GT之父「山內一典」先生竟然不是親身上陣，亦令不少機迷失望的地方（反而真正的山內一典先生竟然客串了一個配角...不知是驚還是喜）。