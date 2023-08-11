不買iPhone 15的五大理由　外觀沒變充電又慢　看完打消花錢念頭

據彭博社曝光，蘋果將於9月12日到9月13日舉行秋季新品發布會，也就是說，還有一個月全新的iPhone 15系列手機就要與大家見面了。



按照以往慣例，iPhone 15系列九月底就會正式開售。隨著發布會日期的臨近，有關iPhone 15系列的消息也越來越豐富，正在等著換新手機的朋友，可以先參考下這篇文章，我幫你總結了不買iPhone 15的五大理由，看完打消花錢的念頭。

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1. 外觀設計基本沒變 還得靠顏色區分機型

今年，新款iPhone在外觀設計上的討論度逐漸降低，這是因為幾乎每一代的iPhone都長一個樣。不過去年蘋果改變了沿用多年的劉海屏，改為動態島，雖然動態島的風評很不錯，但是蘋果刀法精準，只有高配機型才搭載，普通版依舊是劉海屏。

這次全新的iPhone 15，將會全系升級為動態島。但是據爆料稱，普通版的iPhone 15包括iPhone 15 Plus，依舊會採用60Hz的屏幕刷新率。高刷對於手機來說可太關鍵了，整體的流暢度直接提升了一個檔次。我本人使用沒有高刷的iPad mini 6與有高刷的iPhone 14 Pro混著用，可以明顯感覺到mini 6的卡頓，即便它搭載了A15處理器，依舊會覺得很卡。

所以，2023沒有高刷的手機不太推薦購買。如果要買iPhone 15 Pro，那麼它的設計又和前代iPhone 14 Pro一樣，不僅正面的動態島看上去一樣，背面的設計也沒有太大的改觀。想要一眼區分兩台手機的型號，就只能用顏色來判斷。

2. 性能過剩 普通版閹割晶片

雖然外觀設計沒有太大的改變，但是iPhone 15在晶片上的進步還是比較明顯的。據悉A17處理器將會採用3nm製程工藝，功耗可降低約25-30％，性能可提升10-15％。據報道稱，台積電已經開始量產3nm晶片，相信目的就是為了給iPhone 15系列供貨。

提到了晶片性能，避免不了說性能過剩。別說iPhone 14 Pro搭載的A16處理器，就連iPhone 12系列搭載的A14處理器放在現在也不會出現卡頓的情況。處理器的峰值性能又有多少人可以用到？就算你玩原神，開120幀極致畫質，手機也扛不住發熱最終掉幀，用iPhone 15或是iPhone 14還是什麼的都得放散熱背夾。

再說普通版的iPhone 15，和前代一樣依舊是閹割版的晶片，普通版想用3nm晶片門都沒有。iPhone 15肯定是夠用了，但是買新手機沒有新的處理器，用上去還是挺令人不舒服的。

3. 充電太慢 新充電頭要花大價錢

本次iPhone 15系列，更換為Type-C接口被果粉笑稱為最大升級。按理說Type-C接口應該能升級更快的充電速度，但目前來看沒有iPhone 15要升級快充和電池容量的消息。現在手機的使用率非常高，續航焦慮多多少少還是有點的，22.5W的充電速度真的不夠看，手機沒電想出門就得帶尿袋（充電寶），實在是太不方便了。

好在蘋果的硬件和軟件的兼容率極高，憑藉A系列晶片和iOS的配合，iPhone即便沒有大容量電池，也能有不錯的續航能力。不過你的手機一旦用的時間比較長，電池健康度下來了，需要一天兩充或是三充，這個優勢就蕩然無存了，只能給你留下這手機為什麼充電那麼慢的抱怨。

最後，再來說說蘋果更新為Type-C你要增加的成本。我們都知道蘋果是不配備充電器的，你家裏積聚的Lightning線買了iPhone 15之後全部作廢。蘋果的Type-C有自己的協議，還要花大幾百買它的充電頭和線，有點不值。

4. 拍照能力與主流旗艦脫節

不得不說，Android陣營在拍照這條賽道上已經領先iPhone太多了。國產硬件有IMX989一英寸大底傳感器、潛望式長焦鏡頭，軟件有哈蘇、徠卡、蔡司風格的軟件調校，以及各種各樣豐富的影像玩法，每家都有自己的特色。那iPhone的特色又是什麼？硬件水平已經脫節，可能只剩下顏色還原得比較真實。

更別說普通版的iPhone 15只有兩顆攝像頭了，如果你非常喜歡拍照，那麼你花大價錢買iPhone一定不是最優解。隨便拉出來一台國產旗艦手機，都比iPhone拍得舒服，拍得耐看。尤其是長焦焦段，iPhone的劣勢已經非常明顯。

智能手機已經普及，未來移動影像也必將是發展趨勢，攝影的門檻降低了，已經有越來越多的人拿起設備開始創作。所以，想要拍得開心，拍得舒服，還是國產旗艦來得實在。

5. 價格太貴，不如買老款或是Android

最後，再聊聊大家最為關心的價格問題。新款的iPhone剛開售要被黃牛炒價格，想要原價拿貨非常困難，一般都是要到11月份才能大面積鋪開。有消息稱iPhone 15系列要全系漲價100美元，普通版的起售價要超過6000元。

果粉大概率不會選擇普通版的iPhone 15，手裏已經有舊款高配，換也會選擇新款高配版。256GB的iPhone 15 Pro價格肯定會超過8000塊，而獲得的體驗升級又能值多少錢？手裏沒有iPhone的朋友，舊款的iPhone 14 Pro一樣用，不會還有人拿新款iPhone炫耀吧。

你會選擇購買iPhone 15嗎？

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