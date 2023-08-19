Honda ZR-V e:HEV試駕｜近年來，電動車的崛起成為了汽車市場的主要趨勢，但對許多車主來說，最大的困擾是缺乏便捷的充電設施。面對這個問題，很多車主仍然更願意選擇慳油的混能車。然而，Honda推出了全新的混能車型——ZR-V e:HEV，以豪華的配置和極高的燃油效率贏得了車迷的關注。



Honda ZR-V e:HEV是去年在日本正式亮相的，僅僅幾個月時間就吸引了近3萬張訂單，可見其受到了極大的追捧。香港的行貨版本緊隨日本推出，這款車究竟有什麼特點，讓人如此心動？

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首先，ZR-V e:HEV是Honda的全新車型，其北美名稱為HR-V，而在中國、香港和日本則被命名為ZR-V。這款車的定位有點像Toyota RAV4，相比起Corolla Cross以及過去的Honda Vezel系列，它的車身更大。ZR-V採用了全新的第11代Civil底盤，搭載更強大的混合動力引擎，駕駛體驗更加接近於轎車。

外觀方面，ZR-V的車身設計呈現出圓潤的曲線美感，搭配標誌性的鋼琴黑垂直格柵，顯得極具歐洲車的風格。車身長度約4.57米，寬度約1.84米，高度約1.62米，比Corolla Cross更長更寬，再加上LED頭燈和18吋合金輪圈，外觀更顯精致。車內的設計同樣不遑多讓。真皮座椅配備電動調節功能，坐感厚實舒適。中控台上的9吋輕觸式屏幕支持無線Apple CarPlay、手機無線充電，並且輔以BOSE 12個喇叭音響系統，再加上氣氛燈和輕觸式LED燈，使整個車內充滿了豪華感。

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ZR-V e:HEV搭載了最新的混能系統，官方聲稱耗油量低至26.9升/百公里，單缸油箱可以行駛多達1533公里，續航力非常出色。2000cc直噴引擎結合雙電動馬達和新一代鋰離子電池，輸出高達184匹馬力和315牛頓米的峰值扭力，性能媲美許多高性能房車。

車輛配備了Honda SENSING智能安全系統，包括前方碰撞預防警示系統、主動車距調節定速巡航系統、車道維持輔助系統以及防止偏離道路抑制系統等，確保駕駛的安全。360度全景攝像系統也使泊車變得更加輕鬆。

駕駛體驗方面，ZR-V e:HEV表現出色。懸掛雖然比一般SUV略硬，但在高速彎道中表現穩定，引擎噪音控制得宜，隔音效果不錯。動力方面，摩打的高扭力表現使得車輛在動力輸出上更具操控感，駕駛時的響應非常迅猛。

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總括而言，Honda ZR-V e:HEV融合了豪華感和慳油效能，為車迷提供了一個極具吸引力的選擇。雖然售價相對較高，但配備齊全、性能出色，無疑是一款值得考慮的混能SUV。

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Honda ZR-V e:HEV 技術規格

最高輸出（引擎）：143ps（6000rpm）

最高輸出（摩打）：184ps（5000-6000rpm）

最高扭力（引擎）：186Nm（4500rpm）

最高扭力（摩打）：315Nm（0-2000rpm）

傳動/驅動：前輪驅動 e-CVT

氣缸：1993cc 直噴

車身尺寸：4570 x 1840 x 1620mm

油耗：26.9km/L（JC08H+C）

售價：$393,880