滅蚊燈抽查不合格｜夏日炎炎，香港氣溫持續上升的同時，蚊患亦漸趨嚴重。為了保護家人，不少人都會購置一部滅蚊燈在家擺放，這些滅蚊燈成本不高，售價也就幾十至數百元，然而各位又有否留意滅蚊燈的設計可能會伴隨安全問題？



中國江蘇省市場監督管理局日前就公佈了市場上滅蚊器、包括滅蚊燈的最新抽查結果，其中有大量型號設計未有達標，使用時可能有觸電或起火風險。

滅蚊燈不合格率為 40%、具觸電風險

據中國內地傳媒報導，是次抽查的 40 個型號的滅蚊燈，其中 15 款為吸入式、25 款為電擊式。目前市面上的滅蚊燈，都是利用蚊子的一個趨光特性達到滅蚊的效果，電擊式的滅蚊燈利用產品的一個高壓電網，直接將蚊子電死。吸入式的滅蚊燈利用風扇，把蚊子捲入到一個滅蚊盒內，讓蚊子風乾致死。

而抽查的 40 款滅蚊燈中，共有 16 款不合格，主要是對觸及帶電部件的防護、接地措施、耐熱耐燃等10個項目存在問題，不符合國家標準要求。蘇州市質檢院方面的檢驗員指出部份電擊式的滅蚊燈並不具備完善的防護措施，人手、尤其是孩童的手指可以輕易觸及內裡的高壓電格柵，構成觸電風險。

除了對觸及帶電部件的防護不過關以外，一些滅蚊燈的內部結構、電線接地措施等方面存在問題，例如連接接地螺絲的塑料部件可能會因使用時長而變型，令接地機制失靈，人體不慎接觸到電流時就會觸電。

不良物料滅蚊燈可致火災

在抽查的樣品中，有 8 款耐熱耐燃項目不合格，背後隱藏的風險可能更大。電擊類型的滅蚊燈電死蚊子以後，蚊子附著在這個高壓電網上，可能會形成短時間的大電流，令蚊子起火，如果著火的蚊子掉到不阻燃的物料上，有可能會引發更大的火災。

台灣就曾發生過滅蚊燈的自燃事故（網上圖片）

另外，如果消費者的家裡還有像殺蟲劑或花露水這樣的噴霧劑的話，在使用的時候，要避免同時使用滅蚊燈，因為滅蚊燈上的高壓電網所產生的電火花，可能會引燃可燃氣體，引起火災事故。

台電滅蚊燈安全貼士

雖然是次的抽查主要集中檢驗中國內地有售的滅蚊燈型號，然而滅蚊燈的設計已經大同小異，在使用上需要注意的安全事項亦萬變不離其中。台電早前亦有在「台電電力粉絲團」上分享了滅蚊燈的使用安全貼士，除了建議滅蚊機使用時不應放在易燃物或瓦斯旁，同時也不要在油煙、潮濕或粉塵多地方使用，電擊產生出的火花有機會引起火災。

另外，台電亦建議滅蚊機的使用時間，不應在家中沒人或無人看管場所使用，而且要放在通風良好的場所。如滅蚊機使用了一定時間，就要定期清理電網上的灰塵和蚊蟲，以避積累太多蚊蟲在滅蚊機網上，影響使用效率。