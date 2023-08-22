iPhone 15系列即將推出，如無意外9月將會面世，不過通常就在公布前夕，將會有不少新機的傳聞消息外，不少配件亦都會同步流出。就在幾日前，記者就在深圳華強北發現iPhone 15及iPhone 15 Pro Max的手機殼，而且更以名牌配件包裝，當然第一時間入手與舊iPhone實試，看看iPhone 15機身與舊機有何不同。



今年iPhone 15有傳最大的改動就是將會由Lightning改為USB Type-C插口，而且相機鏡頭亦都有所升級，那新機的機身設計會否與舊機不同？

👉 iPhone 15推出日期、售價、機身、顏色消息公開｜蘋果發布會情報

以某B大牌包裝盒的iPhone 15及iPhone 15 Pro Max機殼（相信不是真正B牌原裝配件吧...），打開後便可以見到兩隻硬身透明機殼。以iPhone 14及iPhone 14 Pro Max套入新機殼內，發現iPhone 14與新機殼幾乎99%貼合，按鈕位置都完全一樣。而14 Pro Max機身厚度差一點，似乎iPhone 15 Pro Max機身比舊機稍為薄一點。另外，兩機的鏡頭size似乎都與新機差不多，不過位置上有一點不同，但仍不會影響套上手機的效果。但確實size都要等新機正式發表後實際比較才確定。

iPhone 15、iPhone 15 Pro Max機殼上手試

+ 9

其實，大家只需要上AliExpress阿里爸爸會找到不少iPhone 15的手機殼，有心想出新機前準備好手機殼的果迷，大可以留意一下。