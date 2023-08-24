iPhone 15 Pro 系列升級位｜Apple 每年 9 月中都會帶來最新一代的 iPhone，數數手指，距離 iPhone 15 系列的發布時間原來僅剩約半個月時間，有外地網站就預早集合了 iPhone 15 Pro 系列的最新規格參數，與 iPhone 14 Pro 系列一對比，居然有多達 20 個變化位！



iPhone 15 Pro Max 20+ 變化對照表

外地網站 MacRumours 早前就集合了來自多位科技界爆料大神包括 Bloomberg 編輯 Mark Gurman、DSCC 編輯 Ross Young、分析師郭明錤等多個月來的 Apple 流出爆料，整理出最具可信度的 iPhone 15 Pro 系列規格列表，並將之與 iPhone 14 Pro 系列的規格並排比較，我們就另外翻譯成繁體中文，各位細數之下可見有多達 20 多個變化／升級位👇👇👇

在一般用戶看不懂的參數背後，iPhone 15 Pro、Pro Max 的主要升級／改變主要可以歸納為 7 點👇👇👇

1. 機身更輕但更厚

2. 相機更強

3. 處理器、各晶片全面升級

4. 更強網絡連接

5. 充電更快

6. USB-C 插槽、連帶新線登場

7. 起始售價再向上調升＄100 美元

iPhone 15 系列迄今最高可信度流出

iPhone 15 系列的發布現已進入倒數階段，除了爆料大神的資訊，在網上亦有不同的佐證，讓看倌們預先了解到新機的各項設計與功能👇👇👇

iPhone 15 Pro 實機

《CNMO 中國》報導指出，從消息源收到 iPhone 15 Pro 的實機相片，當然一如所料消息 Lightning 接口，改用 USB-C，而更重要的是機身設計改成弧形邊框，對比 iPhone 14 Pro 較方正的設計，手持感覺看來更就手。

另外，在手機左側明顯加入了一個新按鈕，取代一直使用的撥動式靜音鍵。傳在 iOS 17 中發現該按鈕的程式碼，預計新按鈕可啟動輔助、捷徑、靜音模式、相機等 9 樣功能，甚至有機會可以自訂操作方法。

史上最薄邊框

外媒記者 Gordon Kelly 曾在 Facebook 專頁分享，iPhone 15 Pro 兩款機型的邊框或僅有1.55mm，打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄，成為史上最窄邊框的手機。對比 Samsung Galaxy S23邊框薄約20%，以及比 iPhone 14 Pro 薄約 30%。9To5Mac 對比 iPhone 11 Pro 的邊框，iPhone 15 Pro 明顯窄很多，正面看上去已不明顯看出黑邊框。

9to5mac.com 網頁截圖

iPhone 15 系列手機殼

除了實機外，爆料人 Maiji Bu 在 Twitter（X）分享疑似在中國提前開賣的 Apple iPhone 15 機殼，而且印上 Apple 和 MagSafe 標誌。機殼同樣有新的動作按鈕和弧形邊角設計，與以上的實機不謀而合，令傳聞更加可信。

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