iPhone 15 首日出機攻略｜距離「傳說中」iPhone 15 的發布時間尚剩約半個月，每年 iPhone 發布，果粉們只有一個煩惱 － 如何用最快時間買到新機？

還以為只有從 Apple Store 預訂一個方法？其實要盡快、甚至上市首日買到新 iPhone，方法不止一個，今年更有不少額外的著數等著大家！



Apple Store 預訂、預備好 F5

想要發售首天即時入手 iPhone 15 系列新機，最直接的途徑當然是經官方網店 Apple Store 進行線上預訂。

按照慣例，新 iPhone 系列發布後的第一個星期五就會開放線上預訂，用戶如果想要保證首日有 iPhone 15 新機上手，一定要選擇到店取貨，若果選擇送貨上門，則視乎貨量會令送貨日期不斷順延。

上年度的 iPhone 14 系列，貨量比 Pro 版多得多，隨時 Walk-in 已買到（資料圖片）

另外，由於近年標準版本的 iPhone 炒氣不及 iPhone Pro 系列，故如果只是想入手 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 的用戶，在上網訂購時可能要作更好準備，例如保證上網速度、同時開幾個瀏覽器 F5 等等。

不想搶機？電訊商預訂 Pass 隨時仲多著數

由於炒機有利可圖的關係，基本沒有入場門檻的 Apple Store 存貨往往在開訂數小時內就被一搶而空，但其實要在首日入手 iPhone 15 系列新機，Apple Store 預訂卻未必是最佳辦法，如果手機月費方面有轉台／續約的想法，透過電訊商上台出機將有更多著數。

為了搶佔潛在的 iPhone 客戶，不同的電訊商近來都推出類似 「Fast Pass ／排隊快證」的預訂機制，而且部份快證服務今年更經過改良，在確保為用家預留 iPhone 新機之外，亦有不少著數提供。從目前的資料看來，只有中移動仍然採用「登記即預留名額」的舊機制，其他 SmarTone、csl、3HK 等等都有更優惠的方案可以選擇。

SmarTone 上台／續約即可得 SmarT Pass、即享88折

過往 SmarTone 有「RED Pass」預訂 iPhone，但只是「登記留名」機制，往往在發布後不少人見新 iPhone 炒不起／賺得不多後就沒有出機，但就浪費名額，不過今年 SmarTone 就轉玩法，推出新式的「SmarT Pass」供有心出機的客戶預留 iPhone 15。

新式的 SmarT Pass 需要客戶上台／續約方可以取得，理論上對於有心想買機自用的用家更為公平，同一時間，SmarTone 亦預早為 SmarT Pass 持有者提供最多 88 折的機價優惠，換言之購買越高價的機種會越著數；另一方面，如果是 SmarTone 現有客戶，在續約同時可以另加＄20 月費換購多一張 SmarT Pass，即多一個名額出機，如果到時炒風熾熱，這個額外名額就有一定吸引力了。

3HK「一換一」、保證7日內取機兼減＄2000

3HK 的 iPhone 15 預訂 Pass 就更為新奇，事關它的入場券竟然是一部舊手機。

3HK 由現在至 8 月 31 日起就推出了一個「一換一」的 iPhone 15 預訂方案，只需要攜同一部舊手機（新舊、好壞不拘）到門市上台/續約/升級5G月費計劃、再以信用卡預繳＄500，即可以獲得首輪 iPhone 15 系列新機的預訂名額，保證於公開發售日起計 7 天內取機，並且可獲 $2,000 的機價折扣，暫時優惠力度屬 3HK 最強，不過據講名額有限，先到先得。

The Club 消費即享 Privilege Pass

在電訊商 csl、1O1O 出機以外，同屬同一集團下的 The Club 網店都有類似的預訂資格提供，由 7 月 13 日至 8 月 25 日期間，在 The Club 進行＄2000～4000 消費、再輸入相關優惠碼即可以得到 Privilege Pass 資格並參與首輪訂購 iPhone 15 系列，其中門檻最低的莫過於可以用虛擬 Debit Mastercard 在網上進行消費的 Tap&Go，用它來購物只需要＄2000 即可以得到 Privilege Pass。