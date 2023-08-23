伊織萌8月1日參加了香港動漫節2023，近日她回到日本開直播，跟粉絲提到她是首次去香港，才發現廣東話跟她時常去工幹的台灣國語完全不一樣，為了香港fans 她更特別學會用廣東話自我介紹，發音不正才可愛、即畀心心眼！



一隻萌講廣東話：大家酷、我Hi伊Jet蒙

離開香港後，伊織萌又先後出席了日本C102、台灣的Frontier 開拓動漫展，回日本後就馬上在Twitch做直播；她提及香港fans早就在直播提醒她兩地的語言完全不一樣，到港後就馬上學講廣東話自我介紹：「大家酷、我Hi伊Jet蒙」（大家好、我係伊織萌），冧到動漫節現場的fans個個都哇一聲叫出來！在直播中她再次示範國語跟廣東話打招呼，前者說得自然而流暢，但廣東話發音對日本人來講始終較難，講得有點歪音、有點搞笑，但這份照顧香港fans的細心，加上超性感的小背心，當然要狂畀心心支持！

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自爆肥了、但是……

伊織萌的直播一直都係香，衣著永遠都是小背心或其他突顯出她好身材的服裝，比如早前她要推薦C102的修女裝寫真集，就穿了另一套同款不同色的做live，之後用害羞的表情說：「我最近胖了，拍這套（白修女）時，背後的拉鏈都沒有拉上去。不過……雖然我胖了……但是……」之後她就不再講話，改用行動：站起來給大家看看她穿了這套有束胸效果的衣服，因為胖了上圍反而更加勁爆，盡在不言中。

回帶睇伊織萌訪港回憶｜寫真集、Goods極速賣晒

伊織萌參加了8月1日動漫節，並舉行簽名見面會；在會場購買她的寫真集，就可以得到簽名見面的入場券，售賣攤位一開場就出現人龍，15分鐘內極速售罄！

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攝影：鍾世傑

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動漫節閃亮登台 訪問內容公開 嚮往Cyberpunk式霓虹香港

伊織萌在動漫節2023最後一日的大會舞台節目「Cosplay」中，以來自《勝利女神：妮姬》（Nikke）的角色「毒蛇」（Viper）造型亮相。除了站台擺甫士讓台下觀眾任影之外，伊織萌亦在台上接受了簡單的訪問，她表示一直都很想來香港，今次得到香港動漫節邀請前來十分高興；對香港的第一印象是機場的空氣很特別很好聞。

攝影：蘇煒然

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談到有什麼想在香港做的事，伊織萌表示很想去一次香港迪士尼樂園；還有就是香港的街景和日本大不相同，今次日程比較忙無法到處觀光，希望之後可以有機會仔細逛逛香港的街道。而在提到如果會在香港出Cos想拍出怎樣的角色和照片時，伊織萌則說很嚮往香港的霓虹燈景色，想要拍攝具有Cyberpunk感覺的照片；以及想要出經典少年漫畫《3×3 EYES》的Cosplay（該漫畫的第一部劇情正是以香港為舞台）。

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@SYouichi

食小籠包嘆串燒形像極貼地親民

伊織萌在訪問中提到自己想食小籠包，而其實在登台之前一晚已經在香港便利店買了叮叮小籠包來吃，又貼出自己晚飯吃串燒的照片，形像極貼地親民。

在舞台環節結束後，伊織萌亦接受了本地傳媒的訪問，以下為內容摘要：

問：請問你對香港動漫電玩節這個活動有什麼感想？

答：動漫節給人的感覺自由得多，令她好生羨慕；由於日本活動對於Cosplay的規管較為嚴僅，在日本不能穿著Cos服前往活動會場，必須要帶同服裝在會場內換好；然後離場前也要在會場會換回一般裝飾才能離開。當她見到動漫節人們可以穿著Cosplay前往及離開會場、甚至能Cos著吃飯，令她覺得很神奇同時又羨慕、很喜歡。



問：對你而言印像最深刻的一次Cosplay是什麼呢？

答：這些年來出了很多Cos，每個角色我都很喜歡；但有一個是印象特別深刻一直都很記得的，就是來自《Final Fantasy X》最終幻想10的Yuna；她到現在也留著那套Cos服以便想出的時候可隨時再扮演。



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問：你說過一直都很想來香港，請問香港有什麼吸引你的地方呢？

答：主要是食物，特別是很想試一試香港的「茶走」（不加砂糖改加煉奶的奶茶），以及小籠包等香港特式美食。



問：作為世界知名的Cosplayer，一舉手一投足都會引來大量關注，會否因此感到壓力？又會不會出現自己並不喜歡那個角色，但是因為工作需要或粉絲要求而去出某個角色的Cos呢？

答：一直以來參加海內外的活動時，基本都是抱著輕鬆快樂、遊玩的心情來參加，因此不太會感到壓力。至於工作上的選角方面，她在決定角色之前都會先和公司以及合作方面溝通好，事先選好自己喜歡或是適合自己的角色，只要事先做好溝通便不會有要出不合適的角色的問題。

