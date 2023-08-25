香港電腦節 2023 筆電優惠｜於香港會議展覽中心舉行的「香港電腦通訊節 2023」在今日正式開幕，每年此展皆是各廠牌減價清貨的場合，進場人士或多或少抱著執平價貨的心態，而筆記本型電腦（筆電／Notebook／Laptop）就是每年的頭號目標。今日趁著電腦節開展首日，《香港01》科技玩物記者就率先入場找來不同廠牌的筆電優惠供大家參考。



散貨氣氛熱烈、多個攤位表示可「照價再減」

電腦節首日上半日的人流較疏落（蔡浩騰 攝）

就現場所見，電腦節首日早上入場人流不多，人流相對疏落、十分好走動。不過在入口處幾個筆電展銷攤位，就經常有人駐足細看減價筆電，而各攤位的工作人員都相當落力推銷，除了派發單張之外，有多於一個攤位的工作人員都表示可以提供比展示價格更低的價格，有意在現場買走筆電的話記住多問問。

例如位於 Q11-Q16 單位的 Dell，除了會場優惠低見 7 折清貨之外，他們還表明手持圖中優惠單張、再找身穿藍衣的工作人員報價，有望可以獲得更抵價成交。（蔡浩騰 攝）

香港電腦節2023現場 40+ 筆電精選優惠（持續更新）

為了方便未及入場的讀者作選購考慮，科技玩物記者就在現場搜羅了各品牌性價比較佳的筆電型號，將他們的參考優惠價按品牌詳列如下，各位可以按圖放大觀看👇👇👇

Lenovo／Acer（攤位：J01）

+ 11

MSI（攤位：G01）

+ 1

ASUS（攤位：M11-M18）

+ 12

Dell（攤位：Q11-Q18）