電腦節2023 直擊現場優惠｜一年一度的香港電腦通訊節（下稱「電腦節」）由今個星期五開始，一連四日於會展中心舉行，而且佔地比去年多出超過三成約800個展位。大量電腦、gadgets等產品現場特價優惠。就在正式開展前，展前直擊現場將會有什麼值得推介的優惠。



KIOXIA 今年每日限量1蚊記憶卡等產品

今年電腦節不少廠商都推出優惠，就在正式開展一天，記者就提早率先入場，看看有什麼搶先優惠產品值得推介。

．LENOVO 限量電競筆電低至半價

今年LENOVO在現場不單首賣全新Legion首款14吋 OLED 超輕巧電競筆電（以AI 調校14 吋螢幕電競筆電，售價$15,998起）外，還有大量電競筆電優惠，包括價值$35998的Legion 7 16IAX7，半價減至$35998（限量1台），非常抵玩。另外，還有不少筆電亦有不錯的減幅，以及贈送不同的禮品，打算買筆電的準買家可以前來看看。

LENOVO新加升級服務，就算notebook出事都有更佳的售後服務。

不少新機款都有特價。

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．ACER陳列機 最平1折

今年ACER有不少產品減價發售，當中更有不少陳列機最平1折竟有，非常抵買！不過這些陳列機限量發售，想搶就要快手。另外，除了不少1折產品外，還有不少全新貨品、機款減價發售，如DC節能循環扇、ASPIRE 15筆電等都有折扣！

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．HP 主打7折兩款實用筆電

而HP方面，今次主打2款實用向的筆電，包括14s-dq notebook，原價$5199，不單免費升級至8GB Ram，而且更減價至$3399（65折）；Pavilion 15-eg notebook，原價$7999，免費升級至16GB Ram，更減至$5799（72折）。另外還有兩款非常實用的printer亦都在會場特價。

．ASUS優先限量預訂EVA電腦裝備

ROG推出第二彈ROG X EVANGELION聯名商品，全新的強大武器庫，包括：「ROG Maximus主機板」、「ROG Strix GeForce RTX™ 4090顯示卡」、「ROG Ryujin III ARGB一體式水冷散熱器」與「ROG Hyperion電競機殼」等多款精銳重裝，並以《新世紀福音戰士》中的「貳號機」、「明日香」做為設計靈感，採用經典紅、橙配色和豐富的主題視覺，讓所有玩家感受ROG出色裝備以及來自EVA宇宙的無限魅力！第二彈ROG X EVANGELION全系列產品於電腦節接受限量預訂。

．KIOXIA 1蚊記憶卡

原是TOSHIBA的記憶卡大廠KIOXIA，今年亦推出不少記憶卡優惠，包括1蚊支KIOXIA TransMemory U366 16GB 手指（限量10張）、1蚊張KIOXIA EXCERIA G2 128gb microSD卡（限量10張）等。

其他現場優惠（持續更新）

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2023香港電腦節除了以上直擊現場優惠外，還有不少購買門票、快閃搶購等優惠！

【1】門票優惠

下載「電腦節club」APP 並成為會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券， 進場即可減$5，即只需優惠價 $30 購票。另外今年為香港電腦通訊節的 20 周年，故就推出一日限定的購票優惠。

「01 空間」為大會指定網上售票平台

於 8 月 20 日早上 11 時正至晚上 12 時正，市民可到大會網上售票平台「01 空間」輸入優惠碼「HKCCF20」即可享優惠價 $20（原價$35）購買門券換領證。持證人士可經會場內指定通道換領門票及同時使用特快通道入場減省排隊購票及入場時間，一舉兩得，優惠只限一天。購票頁面：https://bit.ly/3qh09pa

換領流程：為確保進場過程暢順，請與同行者一同入場及到達指定通道。請預先下載「香港01 」APPAPP，按指示打開電子票上的QR Code Code，給予工作人員掃瞄以換領入場券及幸運卡。如需購買多於一張換領証，只需向左滑動便可檢視其他換領証。

【2】「我賞．你賺．人人消費」幸運卡、隨時獨得＄2000大賞

過去幾屆大受歡迎的「我賞．你賺．人人消費」幸運卡在 2023 年繼續推出，而且優惠還再向上加碼！每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡， 面值分別為 10 元、20 元、30 元、50 元、100 元至 500 元不等之大會禮券。

為慶祝電腦節 20 周年，大會更特別加推 2000 元大會禮券兌換券，中獎幸運兒更可一人獨得４張 500 元大 會禮券，憑券可在場內於已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。

【3】＄20 快閃搶

誠如上文提及，今年為香港電腦通訊節的 20 周年，故大會又加推一項重點活動「$20 快閃搶」。

大會將會在 4 天電腦節中，每日不定時在會場中「快閃」出現一個 QR Code，掃描後即可以搶購 20 份定價為港幣$20 元的電子產品，當中包括 Apple、Lenovo、TPLINK、acer、PHILIPS、logitech 等人氣電子產品。其中部份產品包括👇👇👇

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【4】遊客免費入場兼送＄100

今年以「Hello Hong Kong」2023 夏季展覽推介的電腦節將為旅客帶來一系列的優惠及便利措施。

旅客可直接到Hall1C 大堂遊客中心購票，不僅可以節省排隊購票入場的時間，首1000 名登記旅客更可獲贈$100 大會禮券，同時旅客亦可透過「Alipay 中國」APP 以超優惠價 $10 購買入場券。

【5】首日 300 個頭位、激安大購賞

為了吸引市民到場消費帶動人流，大會向參展商收集優惠產品，篩選具吸引性的產品，額外作出補貼，並將於展覽首日(8 月25 日）推出不同類型的震撼優惠「激安」產品供當日首300 名入場市民認購。

大會將於展覽首日(8 月25 日）早上向首300 名入場市民按序派發「號碼籌」，持籌人士必須於指定時間前於會場內消費滿港幣$200 並按「號碼籌」之時間及次序前往大會指定「排隊區」，成功登記後可選購一件心水「激安」產品。

電腦節2023門票優惠｜獨家65折減$13蚊｜入場抽幸運卡最多賺$2000

以下為激安產品名單👇👇👇

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2.進入「01空間」購買活動或門票，選取門票數量後， 在購票詳情頁面使用「01積分」，以100積分= $1抵扣方式付款。 有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱使用條款之相關部分。