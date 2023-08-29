Redmi Pad SE 上市實試｜近兩年 Android 平板市場復蘇，國產廠都紛紛推出新平板應市，小米更是在 Xiaomi、Redmi 兩個品牌都推出了其代表作，尤其是上年度上市的 Redmi Pad，在推出時已經因為性價比相當不俗而被受注目，但想不到事隔一年，其正統續作 Redmi Pad SE 就以更低的定價再度衝擊「性價比最強平板」之位！？



Redmi Pad SE 售價竟是上代的一半？

小米 Redmi Pad SE 在上市前小段時間，《香港01》科技玩物記者就已取得實機作試玩，但對比起平板本身，Redmi Pad SE 今代的最大賣點顯然是建基在其價格之上。

Redmi Pad SE 將在8月30日起於香港各線上線下的零售渠道上市，將有兩個儲存版本選擇，售價分別為

Redmi Pad SE（4GB+128GB） ：售價＄999

Redmi Pad SE（8GB+128GB） ：售價＄1,299

留意上一代 Redmi Pad 在中階配置定位，定價＄2,099 已經是十分吸引，如今 Redmi Pad SE 作為其二代（SE 即「Second Edition」之縮寫），雖然最低價版本記憶體方面有點縮水（上代為 6GB RAM），但起步價居然硬生生劈去一半，但功能上基本持平，性價比只能用「無敵」去形容。

Redmi Pad SE 實機上手：穩打穩紮金屬外形

在價格方面有驚喜，但回歸到 Redimi Pad SE 本身，其實就並沒有多大進步。首先從機身外形入手，Redmi Pad SE 依然採用沒有太多花巧的金屬外殼，屏幕稍稍加大至 11”，其餘在手感上對比上代並沒有太大分別，想提升手感的話，或者可以考慮加購專用的塑膠外殼。

Redmi Pad SE 機身上有彈出式 MicroSD 卡槽，可以另作記憶擴充之用，是現行平板中少見的配置（蔡浩騰 攝）

中階效能、影音值讚

今代 Redmi Pad SE 的處理晶片改用了 Qualcomm Snapdragon 680（蔡浩騰 攝）

今代 Redmi Pad SE 的處理晶片改用了 Qualcomm Snapdragon 680，在定位上對比上代用的 Mediatek Helio G99 有少量提升，不過就並不明顯，只不過要應付 Android 生態的主要應用仍然是綽綽有餘，而且 S680 的續航力更強，配合 8000mAh 的大容量電池就可以實現更長的使用時間。

Redmi Pad SE 的系統與稍早前上市的 Xiaomi Pad 6 相似，在此不贅，有興趣可以看另文👇👇👇

Redmi Pad SE 仍然保留中高階的影音輸出，在同價位平板中難找對手（蔡浩騰 攝）

但仍然值得一讚的，是 Redmi Pad SE 大屏幕加上四單元雙聲道喇叭，可以輸出媲美高階平板的影音效果，距離「登頂」，大概就只差一些高階的顯示功能如 HDR10、Dolby Vision 等等吧？