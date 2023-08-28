尿袋購買與使用6大關鍵一文看清　原來流動電池也有使用期限？

近日，有位網友發了一張行動電源爆炸後只剩下殘骸的圖片到社群平台上，表示由於多位網紅強力推「萬能充Pro多功能行動電源（尿袋）」，進而在網上購買，沒想到充電時竟發生爆炸，當時自己正在睡夢中，不慎造成皮膚燒燙傷，若不是家人及時在旁滅火恐怕連命都保不住。



消息一出，購買這款行動電源的民眾人心慌慌，墨子科技也在23日派員工到網友所在的金門道歉並將產品帶回，將由第三方機構檢驗，調查出爆炸原由。

墨子科技也在臉書表示：「產品規格處之序列號202211、 202212『 MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源』的消費者，本公司將會派車收回並更換新機一台。」從8月25日至11月30日購買向墨子科季購買的產品，若有任何瑕疵問題，經單位檢測確認後，可直接免費更換一台全新的給消費者。

這件意外的發生，讓許多人開始正視行動電源的使用安全，《網路溫度計》小編在這裡幫大家整理要如何安全使用和挑選行動電源的幾個要點。

購買尿袋與使用時要留意的６大關鍵

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行動電源為什麼會爆炸呢？有什麼潛在的危險？

行動電源為了便於攜帶，體積通常設計得較為輕薄，使用的電池大多為無記憶效應的可重複充電的二次鋰電池。

內政部消防署的資料顯示，當鋰電池使用時溫度持續升高，將引發連鎖放熱效應，並導致電池自行加熱，溫度快速上升，造成「熱失控」，最後可能會使其起火爆炸。而造成這些爆炸意外的原因不外乎為：過充、壓擠、撞擊、存放不當、鋰電池保護機構設計不良等等。

挑選行動電源的3個要點

1. 需有兩個國家合格認證

在台灣購買選購的行動電源須具備兩個認證，分別為NCC（國家通訊傳播委員會）及BSMI（經濟部標準檢驗局），切記尤其需取得BSMI的檢驗認證，因為此檢驗必須通過嚴格的審查。標準檢驗局會在官網公告哪西些產品是必須經過檢驗才可販售的，一旦有產品被檢舉或涉嫌逃逸送檢，將被處以巨額罰鍰。

2. 需看清楚「額定電容量 」

許多民眾在購買行動電源時，只查看「電池容量」，明明購買號稱２0000mAh電池容量的行充，卻充了不到3次就沒電了。

BSMI規定行充須以「額定電容量」標示，這才表示它的「實際輸出電容量」，別被業者誇大的包裝話術所欺騙，民眾請依自身需求選擇適合自己的行充額定電容量及輸出電流規格。

3. 確認廠商資訊、說明書、製造日期

盡量購買由良好信譽的廠商品牌所製造的產品，並仔細確認產品上都有清楚標示規格、保固條款和說明書上是否有產品的詳細使用說明及注意事項。另外，經濟部標準檢驗局表示，鋰電池的儲存電量會隨時間而衰減，因此購買時可注意「製造日期」，若產品的製造日期越近，電量的供應效能就越佳。

安全使用行動電源的方法

1. 使用期限最多為4年 損壞或膨脹時建議汰換

以大多數民眾來說，每天使用行充的頻率應該是高的。行政院環境保護署表示，鋰電池產品如行動電源、行動裝置，若每天使用，壽命周期平均為2至4年，期限到達的話就需考慮汰換產品。另外，台灣電力公司表示，若行動電源因不慎損壞，遭到內部電池擠壓或龜裂時，就不該繼續使用。若從外觀觀察到電池以膨脹，也應停止使用，否則可能閃燃並爆炸。

２. 不要邊充邊使用 不要過充、過放電

許多民眾都習慣邊用行動電源充著手機，邊使用著手機，這樣可能會過度加載電池用量，手機充電完畢就請盡速移除電源，避免長時間過充。另外，也不要將行動電源的電力完全放完，長時間不使用時，應將電池充至70 ∼ 80% 進行存放，這些方法才能延長產品使用壽命。

３.存放在乾燥陰暗處

經濟部標準檢驗局提醒民眾，行動電源應存放在通風良好、避免陽光直射的乾燥陰暗處，特別不要將金屬物品或尖銳的易燃物放在近處，避免電池遭刺穿或讓電池的兩極接觸而短路爆炸。

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